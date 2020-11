El exfutbolista inglés Peter Crouch se enfrentó al Real Madrid en 2011 en Champions cuando jugaba en el Tottenham Hotspur. Aquel día, rememorado aún por él, pudo pasar algo con Marcelo, jugador del Real Madrid, y que esta semana ha desvelado en el podcast 'From the Horses Mouth'.

Los cuartos de final de la Champions de la temporada 2010/11 terminaron con el resultado a favor del Real Madrid, quien ganó por 4 - 0 en el partido de ida. Goles de Adebayor, Di María y Cristiano Ronaldo ante un Tottenham en el que jugaban Bale y Modric, quienes serían futuros compañeros de plantilla de los blancos.

La anécdota que Crouch recordó de aquel partido es que tan solo en 15 minutos sobre el terreno de juego fue expulsado por doble amarilla. Él reconoce que la primera sí fue justa, pero la segunda no: “En la segunda acción, fui a bloquear un balón en línea con Marcelo y me zambullí un poco, pero no lo toqué. Saltó en el aire y rodó alrededor. Hay un ángulo de la cámara donde se puede ver que mira al árbitro y celebra cuando ve que el colegiado saca la roja”. La primera tarjeta se la sacaron por una situación similar con Sergio Ramos.

El exjugador admitió que se indignó tanto tras esta acción que le entraron ganas de pelear con Marcelo: “¡Nunca he querido golpear a nadie más en mi vida! Para ellos, eso fue visto como una victoria. Ganaron el partido y jugaron conmigo. Fui ingenuo”.

En el partido de vuelta en los blancos también ganaron por 0 – 1 de visitantes y el entonces equipo de José Mourinho pasó a semifinales de la Champions. “El vestuario está bajo el estadio y hay filas y filas de aficionados encima. Estaba en el vestuario con una toalla en la cabeza y pude escuchar un gol tras otro. Pensé que todo dependía de mí”, palabras con las que Crouch recordó cómo vivió el resto del partido, tras abandonarlo cuando tan solo iban 1 – 0 y tuvo que oír cómo vitoreaban a los blancos al marcar los siguientes tres goles.