DIRECTO | Gabriel Rufián: "Decir que se puede pactar con Cs y ERC es mentir"

El Congreso celebra este jueves la segunda jornada del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha comenzado con la intervención de Unidas Podemos y acabará con la votación del proyecto. El Gobierno, salvo sorpresas de última hora, tiene asegurado 'salvar' al reunir una amplia mayoría absoluta para rechazar las siete enmiendas a la totalidad presentadas al mismo.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido el primero en tomar la palabra para defender las cuentas en el Congreso. "Desde Unidas Podemos reconocemos el giro histórico que se da hoy con un acuerdo que será útil para miles de personas", ha afirmado. Ha destacado el "aumento histórico del gasto público" en estos Presupuestos.

Tras Echenique, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha puesto de manifiesto las desigualdades que existen en nuestro país con datos en distintas zonas de Cataluña y ha sido muy crítico con las mentiras que echan por tierra estos Presupuestos con "una inversión extraordinaria" y ha hecho un llamamiento a los medios para que ayuden a la ciudadanía: "El periodismo no es decir que hay uno que dice que la tierra es plana y otro que es ovalada. El periodismo es decir que el primero miente e intentar averiguar por qué". Rufián considera que los ciudadanos encaran uno de los momentos más complicados de la Historia con dos problemas: "El periodismo no tiene medios en un mundo sin verdad y la izquierda no tiene discurso en un mundo sin ideología".

Tanto Unidas Podemos con ERC pretenden sacar a Ciudadanos de la negociación presupuestaria. "“Ciudadanos es incompatible con la izquierda. Decir que se puede pactar con Cs y ERC es mentir", ha llegado a decir Gabriel Rufián. Echenique también dedicaba varias frases al partido de Inés Arrimadas: "Ustedes no pueden escapar de Vox porque su poder territorial depende de la derecha. El discurso de Vox es el mismo que el suyo pero bien cargado de coñac”, ha afirmado. "Tenga cuidado no vaya a aprobar unos presupuestos sociocomunistas", ha concluido.

Arrimadas responde con "líneas naranjas"

Después de escuchar las críticas de Unidas Podemos y ERC, ha llegado el momento de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Ayer, viendo el espectáculo de debate entre el Gobierno y el PP, pensaba que llevo 40 años viendo esta película. ¿Por qué el PP presenta una enmienda de totalidad a los presupuestos de este año? Porque gobierna el PSOE, y viceversa", ha comenzado diciendo. "Cuando aparece un partido que se sienta a negociar con ambos (PSOE y PP), como hacen los liberales europeos, todo el mundo se extraña: 'Oh, que es esto. ¡Es un ovni!'. No, es política. Y no politiqueo".

Arrimadas ha querido dejar claro que estos Presupuestos no le gustan pero prefiere "participar y mejorarlos" en vez de "cerrarse en banda": "Eso no significa que votemos favorablemente a estos Presupuestos sino que no impediremos su tramitación", aclara. Advierte también que para votar a favor "hacen falta más líneas naranjas", como una mayor protección a autónomos. Además, considera que "no es tan importante lo que ponga en los Presupuestos "como las reformas que mandemos a Europa para que estos Presupuestos sean sostenibles durante años" y ha afeado que el Gobierno no esté trabajando ya en este punto.

Un debate que empezó el miércoles

El debate de totalidad de las cuentas públicas comenzó este miércoles a las doce del mediodía, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subió a la tribuna a defender el proyecto presupuestario y continuó por la tarde, cuando hicieron lo propio los grupos parlamentarios que piden su devolución, quienes fueron desfilando de mayor a menor.

Así, el primero en intervenir en la sesión vespertina del Pleno fue el líder del PP, Pablo Casado, al que siguió el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y los integrantes del Grupo Plural (del que sólo presentaron enmienda de totalidad Junts y el BNG) y el Mixto (del que sólo lo hicieron la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria). Y con todos ellos la ministra tuvo opción de debatir tras escuchar su posición.

Cerrará el PSOE

Este jueves será el turno del resto de grupos que no han enmendado la totalidad de los Presupuestos, también en orden de mayor a menor, siendo Unidas Podemos el primero en intervenir. Tras el grupo confederal será el turno de Esquerra Republicana (ERC), Ciudadanos, el PNV, Bildu y el PSOE, que será el último en subir a la tribuna.

A continuación, se procederá a votar de una tacada las siete enmiendas de totalidad en tanto que todas reclaman lo mismo, la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno, un trámite que el Gobierno tiene previsto superar puesto que sólo necesita reunir más votos a favor que en contra.

El PSOE y Unidas Podemos, con sus 155 diputados, ya suman más votos que los partidarios de devolver los Presupuestos al Gobierno (151), pero es que además para esta votación cuenta con la complicidad de las demás formaciones, favorables a continuar la tramitación del proyecto para negociar su contenido.

Holgada mayoría

Así, el Gobierno ha 'engordado' la mayoría que facilitó el pasado enero la investidura de Pedro Sánchez. Concretamente, al bloque que permitió la reelección del presidente, ya fuera por voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) o por su abstención (Esquerra Republicana y EH-Bildu), se ha sumado ahora Ciudadanos, los cuatro diputados del PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que en enero votaron en contra. Por el camino, eso sí, ha perdido al BNG, que presentó enmienda de totalidad.

A diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, provocando la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de ese año, ahora los dos socios tienen asegurada una holgada mayoría absoluta para salvar ese trance.

Una vez que supere la votación de totalidad, el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación en ponencia y en la comisión para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos.