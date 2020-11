Albert Rivera, sobre al apoyo de Arrimadas a los Presupuestos: "La dignidad no se puede perder"

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha ahorrado este jueves en calificativos para arremeter duramente contra la estrategia política de acercamiento y negociación con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que su sucesora al frente de la formación política, Inés Arrimadas, está llevando a cabo desde que se produjo el relevo.

Durante una intervención en un acto en Zaragoza organizado por ADEA, la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, el expresidente 'naranja' ha hablado de los apoyos que el Gobierno de Sánchez ha recibido por parte de algunos partidos políticos, entre los que está Ciudadanos, en asuntos como la prórroga del estado de alarma por un período de seis meses o, como ha ocurrido este jueves, para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.

Sin citarla en ni un solo momento, Rivera se ha referido a la negociación en las cuentas públicas para decir que el "no aguanta ni un minuto" cosas en las que no cree. El expolítico ha añadido que "uno puede ser flexible, laxo, puede tener cintura pero uno tiene que tener dignidad". A lo que ha añadido que "la dignidad en la vida, cuando la pierdes ya, eso no se recupera".

"Menos mal que dimití"

Rivera ha asegurado que ve "todo lo que pasa" y, llevándose las manos a la cara, ha exclamado: "Menos mal que dimití, porque si tengo que aguantar todo esto, es que tengo que ir escoltado pero frente a mis votantes". Para el exlíder de Ciudadanos se está haciendo "todo lo contrario de lo que se prometió".

Y es que Rivera, que ha mostrado su total oposición a que el Gobierno pacte los presupuestos con ERC y o EH Bildu, también cree que el actual Ciudadanos no está haciendo las cosas como debería. Por ejemplo, entorno a la medida suscrita por los naranjas de que sólo se subirá el IRPF a las rentas más altas.

"Esto no va de a cuánta gente fastidias con una subida de impuestos. Solo con que fastidies a uno y sea confiscatorio ya es motivo suficiente como para dar la batalla política, y no se está dando", dice Rivera sin citar directamente a Ciudadanos que, estos días, está presumiendo de haber arrancado al Gobierno este logro o "línea naranja", como les llaman sus dirigentes.

"Les estamos metiendo una subida de impuestos y hay un silencio atronador", ha concluido el expresidente del partido liberal.

Rivera también se ha opuesto al apoyo que Ciudadanos dio a la prórroga del estado de alarma por tiempo de seis meses hace algunas semanas en el Congreso. Para él, en este asunto "no ha habido apenas oposición".

La dirección de Cs está “sorprendida”

Horas después de que Rivera hubiera criticado de esta forma la nueva estrategia de su partido, la formación trata de digerir lo ocurrido. Oficialmente el partido no se pronuncia pero diversas fuentes de la dirección naranja consultadas por esta redacción son claras: están “sorprendidos y decepcionados”.

Podrían esperarse “una reacción así” de excargos del partido como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto pero no de Rivera al que, otras fuentes, recuerdan que “la nueva dirección no está haciendo nada contrario a lo prometido”.

“Se están tomando decisiones en función del documento estratégico aprobado por la militancia en el Congreso de Cs el pasado mes de mayo”, dice un miembro de la dirección a la SER.

En el partido aseguran que Rivera deberá explicar “por qué ha hecho hoy lo que ha hecho” y le recuerdan que hace un año, cuando dimitió, dijo que” no iba a ser ningún “jarrón chino” de la política. Las fuentes consultadas cierran filas en torno a Arrimadas y dicen que por más críticas que reciba “no entrará” a responderlas.

Rivera dejó la política hace ahora justo un año, cuando su partido cosechó los peores resultados electorales tras los comicios del 10 de noviembre de 2019. En su primera aparición pública tras esa dimisión prometió "no ser ningún jarrón chino" de la política.