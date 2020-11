Identificado un nuevo gen misterioso y oculto en el coronavirus

Un grupo de científicos del Instituto de Genómica Comparada del Museo de Historia Natural de Nueva York han hallado un gen misterioso dentro de otro gen en el coronavirus SARS Cov-2, según publica la revista eLife. El gen se encontraba oculto en otro, por eso se llama gen superpuesto.

Los investigadores creen que este hallazo puede ayudar a encontrar nuevos caminos en el tratamiento de la enfermedad de la COVID. Una de las hipótesis que mantienen es que este gen pueda haber contribuido al potencial pandémico del virus. Queda por saber cuál es la función específica de este gen superpuesto.

Este gen permenece dentro de una cadena de nucleótidos debido a la forma en la que se superpone a la secuencias codificadas de otros genes. Explican los investigadores que los virus son proponesos a presentar estos genes superpuestos y que son difíciles de identificar. La razón es que pasan desapercibidos en el proceso de escaneo genético. "El SARS CoV-2 y sus parientes se encuentran entre los virus de ARN más largos que existen. Por lo tanto, son más propensos a los trucos genómicos que otros virus similares", explica Chase Nelson que ha liderado el equipo.

En busca de la función del gen

Sin concluir cuál es la función de este gen, los investigadores catalogan de "grave" el hecho de no haberlo detectado con anterioridad. La razón es que se lleva trabajando desde principios de año: "No detectar los genes superpuestos hace que corramos el riesgo de pasar por alto aspectos importantes de la biología del virus".

Nelson aclara que una de las claves de la superposición del gen "puede ser una de las formas en las que los coronavirus han evolucionado para replicarse". Eso puede explicar su rápida expansión y elevado índice de contagiosidad.

Respuesta inmune

Uno de los aspectos que han podido comprobar los investigadores tiene que ver con el funcionamiento de este gen superpuesto. Han visto que provoca una respuesta importante de anticuerpos: "Predecimos que es relativamente poco probable que este gen sea detectado por una respuesta de células T, en contraste con la respuesta de anticuerpos", ha dicho Chase Nelson.

Hay que tener en cuenta que antes se había identificado como un gen no relacionado (ORF3b) que además está presente en otros coronavirus.

El líder del equipo cree que no se trata del mismo: "Los dos genes no están relacionados y codifican proteínas completamente diferentes. Esto significa que el conocimiento sobre SARS-CoV-2 ORF3b no debe aplicarse a SARS-CoV-2 ORF3d".