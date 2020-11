Las Finales ATP se celebrarán a partir del domingo y será una competición protagonizada por los ocho mejores tenistas del circuito: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, y Diego Schwartzman (Grupo Tokio 1970) y Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás y Andrey Rublev (Grupo Londres 2020).

El balear se enfrentará en su debut a Andrey Rublev y su grupo lo completarán Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas, quienes van a abrir la competición. Este viernes, Rafa Nadal, ha comparecido ante los medios a través de Zoom y ha reflexionado sobre cómo se encuentra de cara al domingo.

"Podemos encontrar excusas o razones, pero al final del día los números son los números. He jugado menos en indoor, pero al mismo tiempo es verdad que es una superficie que no es ideal para mi juego desde el principio de mi carrera. Creo que lo he ido haciendo mejor a lo largo de los años, pero ahí están los números y espero que cambien esta semana", el balear reconoció que la superficie en la que jugará no es la que más domina, o al menos no en la que tiene más experiencia, pero confía en su mejora en el rendimiento y se mostró optimista de cara lo que pueda pasar a partir del domingo sin perder de vista cuál es la realidad.

"Son muchos años y no creo que sea necesario remover o crear un titular. La superficie es la que es y espero seguir dándome alguna opción. Ojalá que en el futuro pueda volver a clasificarme. Lo que ocurra se verá. Sé cuál es mi opinión y habrá que ver. En algún momento de la historia se cambiará", el español no está seguro de cómo se le dará en indoor en esta ocasión, pero no mostró desánimo ni desconfianza para afrontar el reto.

En cuanto a la preparación con la que llega a las Finales ATP, Nadal no estaba seguro de "si ha sido perfecta" pero sí reconoció que trató de jugar "lo mejor posible en París" y mostró confianza en que eso le ayude en esta competición: "Tengo que entrenarme para afrontar el reto de enfrentarme a rivales tan difíciles como Rublev, en la primera ronda".

La pandemia global por Covid-19 ha afectado a todos los niveles de la vida y el tenis no iba a ser menos. Para que no haya ningún problema de contagios y se pueda celebrar el torneo, Nadal contó cómo se está gestionando: "Estamos en un hotel al lado del O2, en diferentes condiciones que otros años, incluso no podemos andar 100 metros del hotel al pabellón, pero tenemos suerte de poder competir, no podemos ser negativos, hay que dar gracias a todo el mundo por organizar torneos en estas condiciones. No jugar con público en este maravilloso estadio es una pena y no es lo ideal, pero es así".

Nadal reconoció que el grupo en el que él está "es muy difícil" y asegura que la clave está en "el comienzo". Sobre si se encuentra en su mejor momento físico y profesional, el balear no está "de acuerdo ni en desacuerdo, las palabras se tienen que traducir en hechos". Prueba de ello es que hizo "buen trabajo en París con varios partidos consecutivos". Sin embargo, recuerda que muchas veces las cosas pueden cambiar porque "el año pasado era el que llegaba mejor, pero me rompí el abdominal. Por juego estaba muy bien y lo demostré con dos buenos partidos y una gran Copa Davis después. Este año es difícil saberlo, pero la preparación está siendo lo mejor posible. El domingo tengo un partido clave y haré lo posible para llegar bien preparado".

Respecto a la decisión de jugar en París y Londres confesó que no haber ganado el torneo "en el pasado no me influyó en la decisión de jugar o no jugar. No pensaba en un interés para poder jugar estos dos eventos. Se decidió porque en Australia hay que hacer 14 días de cuarentena. Entendíamos que eran muchas semanas sin competir y era mejor aprovechar y seguir porque mi cuerpo estaba en condiciones óptimas. Me sentía bien físicamente para asumirlos. La preparación para Australia no afecta, hay tiempo después. Aparte de la pretemporada, tendré 14 días en Australia para adaptarme".