John Barnes, una de las leyendas del Liverpool, ha revolucionado al fútbol inglés tras unas fuertes críticas que ha hecho en unas declaraciones en una entrevista en PlayOJO. El ex de los 'Reds' llegó a meter más de 100 goles en los más de 400 partidos que jugó durante los diez años que estuvo en la plantilla como jugador en el club inglés.

"He perdido mi trabajo en diferentes circunstancias. Puedes poner diferentes estructuras, pero hasta que no cambies tu percepción, nada cambiará. Voy a usar a Klopp como ejemplo. ¿Fueron realmente exitosos los primeros dos años en términos de estar a 25 puntos de la cabeza? Pero nosotros (el Liverpool) creíamos que era el hombre adecuado. En diferentes circunstancias, habría perdido su trabajo. Si fuera negro, habría sido despedido en esos dos primeros años", duras palabras que Barnes compartió para ejemplificar cómo, según él asegura, en la Premier hay un trato distinto a los entrenadores negros.

Jurgen Klopp llegó al Liverpool en 2015 y en su primera temporada no le fue demasiado bien. Llegó a las finales de la Copa de la Liga y de la Europa League, pero no consiguió ganar ninguna y su equipo acabó en octavo puesto. Su primer título llegó cuatro años después, en la temporada 2018-19, cuando consiguió que el Liverpool se hiciese Campeón de Europa en la Champions. Según John Barnes, si otro entrenador hubiese tenido sus resultados del principio, "habría perdido su trabajo".

Sin embargo, el ex del Liverpool quiso recalcar que esto "no tiene solo que ver con los entrenadores de fútbol negro. Es un problema más amplio porque ¿cuántos gerentes negros hay en los escalones más altos de cualquier industria? ¿por qué el fútbol debería ser diferente? Hasta que no lo abordemos y cambiemos nuestras percepciones en la sociedad, existirá en todos los ámbitos, y el fútbol es uno".

"Si Klopp fuera inglés, también habría perdido su trabajo. Aquí es donde la idea de discriminación es un poco extraña porque hay un grupo de personas discriminadas en el fútbol inglés y al más alto nivel en la Premier League. Ahora, los seis mejores equipos no tienen un entrenador inglés blanco... salvo Frank Lampard, pero porque tiene un vínculo especial con el Chelsea y esa es la única razón por la que dirigió al Chelsea, pero en otras circunstancias no habría conseguido ese trabajo", añadió Barnes dejando claro que es un problema de discriminación que va más allá de si el entrenador es negro o no, sino de los intereses de los equipos "grandes".