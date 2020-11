La advertencia de un experto en salud pública: "No hay que descartar una tercera oleada después de Navidad"

Las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina y la incertidumbre de muchas familias sobre cómo podrán celebrar las comidas y cenas cada vez está más presente. La incidencia del virus en España parece estabilizarse a consecuencia de las restricciones impuestas bajo el amparo del estado de alarma. Sin embargo, los científicos no tienen tan claro que esta vaya a ser la tendencia y algunos son partidarios de tomar medidas más severas y no relajarnos.

El experto en salud pública y exasesor de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, lo tiene claro. Apuesta por una respuesta a semejanza de los países orientales: "Primero la salud y luego la economía", ha señalado en una entrevista en EL PAÍS. Bengoa considera que los confinamientos de dos semanas o las restricciones a corto plazo no son tan efectivas.

"No deberíamos plantear luego otras dos semanas para evaluar de nuevo, sino que tendríamos que tomar una decisión más oriental. Lo ideal sería una estrategia nacional y en mitad del camino, las comunidades con una incidencia muy seria puedan confinar", ha explicado el exconsejero vasco de Sanidad.

Asimismo, ha criticado que se mire más por salvar la economía que la vida de miles de personas. "Esa es la lógica si se asume convivir con el virus. Pero la segunda lección de occidente es la económica: confinar en serio seis semanas es una estrategia económica no sanitaria. Esto no se ha interiorizado", ha argumentado.

"Confinar en serio seis semanas es una buena inversión"

El que fuera consejero de Sanidad del País Vasco y asesor de Barack Obama considera que "a juzgar por el lejano oriente, confinar en serio cinco o seis semanas es una buena inversión". Y pone en cuestión la desescalada de junio, pues según el experto "nos hemos movido bastante mal en verano, nosotros y otros países, con una lógica de lo normal, proturista, probares, pro vida social". "Eso ha desencadenado una tormenta mucho más predecible", ha alertado.

Y poniendo énfasis en la llegada de la Navidad, Bengoa advierte del riesgo de una tercera oleada y un posible segundo confinamiento y "la gran lección es no repetir el primer desconfinamiento". "¿Este mes qué hay que hacer? Montar muchísimo más en serio el sistema de rastreo, seguimiento, aislamiento, etc.", ha explicado.

"Como estamos siguiendo un razonamiento de que hay que salvar las navidades, luego la Semana Santa y luego no sé qué fiesta, si caemos en la complacencia, creamos buenas circunstancias para el virus y no hay que descartar que exista una tercera ola, aunque sea más pequeña", ha alertado el experto en Salud Pública.

En este sentido, Bengoa ha insistido en que para controlar la pandemia es necesario el control de los hospitales, el refuerzo de los rastreos y que la gente interiorice que con una incidencia de 350 casos por cada 100.000 habitantes se puede salir a consumir. "Lo que no puedes hacer es decir: como nos va bien y estamos en 350 de incidencia puedes salir y empezar a consumir. Pues no. Eso es muchísimo. Nadie está recomendado consumir con los hospitales como están", ha indicado.

La llegada de la vacuna

Con respecto a la vacuna, el exdirectivo de la OMS ha advertido de que, aunque se empiece a vacunar a los españoles en abril o mayo, "hasta que no tengamos un 65% - 70% de vacunados, no tenemos inmunidad de grupo y ese alcance no se va a conseguir hasta otoño". Así, ha insistido en que vamos a tener que seguir con restricciones, medidas de higiene, mascarillas, etc.

"Pero la tendencia, una vez que empiezas a vacunar, es pensar que la epidemia se para como un bombardeo, que de repente no hay bombas. Pero no es así, se para despacio", ha sentenciado.

Y concluye: "desde hoy hasta el otoño que viene seguimos necesitando todo el control epidemiológico local, rastreo, aislamiento... Pero hay que seguir pensando muy en serio en medidas de salud pública de si conseguimos convivir o confinamos. Con una estamos asumiendo cierta mortalidad".