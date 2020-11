Hazard sigue dando positivo por coronavirus y se perderá el próximo partido de la selección belga

El seleccionador de Bélgica esperaba poder contar con Eden Hazard para el partido del domingo ante Inglaterra, pero no va a poder ser. El delantero del Real Madrid sigue dando positivo en las pruebas de Covid - 19, así que será baja definitiva para la plantilla de Roberto Martínez.

El técnico español ha comparecido en rueda de prensa antes del enfrentamiento en la UEFA Nations League. Martínez ha hablado sobre el estado actual del jugador blanco y ha asegurado que están trabajando "con el departamento médico del Madrid y todavía no está disponible para viajar. Sigue siendo positivo. No estará disponible para el domingo".

Respecto a su partido número 50 con Bélgica, Martínez se siente ilusionado ante la idea: "Nací en España y me hice entrenador en Inglaterra, así que son dos países especiales. Es una gran marca en fútbol internacional, es un periodo de tiempo considerable. En él hemos pasado por clasificaciones, grandes torneos... Es un momento de gran satisfacción no solo para mí, sino para todos los que estamos involucrados y hemos conseguido que llevemos dos años en lo más alto del Ranking FIFA. Quiero agradecer a todos los jugadores y a todos los empleados no solo el rendimiento, sino el gran ambiente creado".

Partido especial también para los rivales. Mismo número para Harry Kane, quien en este caso cumplirá 50 partidos con su selección como jugador. "No sé cómo es llegar a 50 partidos con su selección para un jugador", reconoció el técnico español. "Pero puedo decir que ha crecido y mejorado hasta ser uno de los mejores 9 del mundo. Es un delantero, además, moderno: puede asistir, marcar… Es muy completo", quiso añadir Martínez alabando la buena trayectoria profesional del delantero inglés.

Para el seleccionador belga "el hombre perfecto es Southgate, pero el desarrollo de Harry ha sido increíble y tiene potencial para conseguir el récord de Rooney. Está en una buena posición para ello". De cara los encuentros que les quedan por jugar con la selección, Roberto Martínez considera que lo más importante es "estar centrados en acabar el grupo. No puedes mirar más allá" porque "nos quedan dos partidos en cuatro días, un espacio muy pequeño, y lo que tenemos en mente es estar lo mejor posible y a ver dónde nos lleva".