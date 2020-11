"Estoy en contra": Rafa Nadal alza la voz frente a un ataque a "la historia" que lo adulterará todo

Rafael Nadal aseguró este domingo, tras ganar al ruso Andrey Rublev en su primer partido en las Finales ATP en Londres, que está en contra de quitar los cinco sets en los Grand Slams, ya que es parte de la historia de este deporte.

El balear explicó que no está a favor de un cambio respecto a esta regla, que implica que todos los partidos del Grand Slam se jueguen a cinco sets, a diferencia del resto de torneos en el circuito, que se juegan al mejor de tres.

"Estoy en contra de quitar los cinco sets en los Grand Slams. Es parte de la historia de nuestro deporte. Jugar a cinco sets implica ser más sólido durante más tiempo, ser más fuerte física y mentalmente", dijo el balear.

El español reflexionó sobre la evolución de esta regla con el paso de los años y apuntó que no es lo mismo que cuando se eliminaron las finales de los Masters 1.000 a cinco sets y que entonces se hizo para evitar un cansancio excesivo en semanas consecutivas con torneos.

Nueva asociación de tenistas

Nadal también explicó que, en su opinión, no hace falta crear una nueva organización de tenistas como la que ha hecho el serbio Novak Djokovic. El balear aseguró que el circuito ha mejorado en los últimos años y que no ha hablado con Djokovic sobre la nueva asociación creada por el serbio.

"No he hablado con Djokovic sobre esto, pero te voy a dar mi opinión, no porque creen una nueva organización van a ayudar más de lo que lo estamos haciendo nosotros", afirmó el español.

"Si comparamos el circuito hoy con hace seis o siete años, la mejoría en término económicos y en otras circunstancias son significativamente grandes. Creemos que no hace falta crear otra organización", apuntó.