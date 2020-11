Fernando Simón: "Estamos bajando más rápido de lo que las previsiones dicen"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la incidencia acumulada está en "tendencia descendente", aunque continúa siendo "muy elevada". Ha dicho que en nuestro país hay 470 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

"La letalidad está en torno al 1%, muy por debajo de lo que observamos en la primera ola", ha explicado.

Simón ha dicho que "estamos bajando más y más rápido de lo que las previsiones dicen" y considera es factible alcanzar los 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días. El ámbito social continúa siendo el ámbito en el que más contagios se están dando, según el último informe conocido el viernes.

El portavoz de Sanidad ha explicado que no se sabe si el descenso que se observa va a ser definitivo: "Los meses de frío puede que impliquen un incremento de transmisión. El objetivo no es empezar a bajar, sino estar en niveles de transmisión lo suficientemente bajos como para saber que tenemos la epidemia controlada". Simón ha explicado que por el momento los puentes de octubre y noviembre no han supuesto un incremento en la transmisión de la enfermedad.

Fernando Simón califica de "esperanzadores" los resultados de Moderna"

"Los resultados de Moderna son muy esperanzadores, pero hay que interpretarlos con prudencia", ha dicho Simón.

"Es importante decir que es un análisis intermedio, no es un análisis final de eficacia", advierte Simón. La UE está en proceso de firmar un acuerdo con Moderna para tener acceso a esta vacuna, según ha explicado el portavoz de Sanidad.

El plan de vacunación contra el coronavirus en España estará disponible la semana que viene

Sanidad hará público la semana que viene un documento que reflejará el plan de vacunación contra el coronavirus en España. Será fruto del trabajo de una ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial.

Sobre la incidencia de la pandemia en España, Simón explica que "Asturias es una de las comunidades autónomas que ahora mismo está con un incremento de la transmisión y por lo tanto es de las que más nos preocupan a todos". El presidente de Asturias insiste en aplicar un confinamiento domiciliario, algo que el portavoz de Sanidad continúa descartando: "Ahora mismo no se va a aplicar a un confinamiento domiciliario". Simón considera que la situación se puede controlar con las medidas adoptadas por la comunidad.

Rechaza su dimisión

Simón ha respondido esta mañana a las organizaciones médicas que han pedido su cese que están en todo su derecho pero les ha querido dejar claro que este puesto, y más ahora, "no es ningún regalo" y acarrea muchos "sinsabores".

"Yo ni quiero ni no quiero. No se crean que este puesto es un regalo, ni muchísimo menos: este puesto, y más en este momento, es un puesto en el que se lleva uno todas las responsabilidades y se lleva uno muchos sinsabores", ha respondido Simón en una entrevista en TVE al ser preguntado si piensa mantenerse en el cargo tras la petición del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM).

La Asamblea General del CGCOM acordó el sábado exigir su cese "por su incapacidad manifiesta y prolongada durante la evolución de la pandemia" y por unas declaraciones que vertió el jueves sobre los contagios entre profesionales sanitarios.