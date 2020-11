El PSOE se abre a negociar la enmienda antidesahucios de Podemos, ERC y Bildu

El PSOE se abre a negociar la enmienda antidesahucios que ha presentado su socio en el Gobierno, Podemos, junto a Esquerra y Bildu. Así lo ha confirmado el número 2 del Ministerio de Transportes, Pedro Saura, en un acto en Madrid. Con esta enmienda se quieren bloquear los desahucios de familias vulnerables hasta 2023, en concreto hasta diciembre de 2022. Hasta el 31 de enero próximo la ley prohíbe desahuciar a las familias que hayan entrado en situación de vulnerabilidad por la pandemia.

Pedro Saura, secretario de estado de Infraestructuras y Vivienda del Ministerio de Transportes, ha señalado a preguntas de la Cadena SER que se plantea prorrogar esa protección: "Ahora, en función de la crisis económica, se va a plantear incrementar ese plazo. Insisto, en función de la situación económica y social".

No ha concretado hasta cuándo. Y la enmienda anunciada este martes pide que la protección se extienda a todas las familias vulnerables, aunque su situación no se deba estrictamente a la pandemia. "Yo creo que todo eso tenemos que analizarlo en el seno del Gobierno. Yo me quedo con una idea positiva. Yo creo que hasta ahora hemos dado respuesta adecuada y la vamos a seguir dando en el futuro cuando este plazo acabe", ha concluido Saura.

Podemos lideró esta enmienda a los Presupuestos para bloquear los desahucios de familias vulnerables hasta finales de 2022, un movimiento que en el lado socialista del Gobierno hay quien define como "deslealtad". Fuentes del grupo socialista confirman a la SER que a Podemos sus socios del PSOE le pidieron que no presentaran la enmienda, pero la formación morada lo hizo, informa Inma Carretero.

En el entorno morado se justifica la imagen del martes como una forma de reafirmar que Bildu es un partido importante para el Gobierno y más para Unidas Podemos, especialmente para trabajar en cuestiones sociales. Dentro de las filas del socio de Gobierno se rebaja la importancia de que su partido enmiende los Presupuestos sin el PSOE, creen que es otra lección que hay que aprender sobre gobernar en coalición y prevén más situaciones similares, según informa Javier Carrera.