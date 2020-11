¿Sabes quién tiene preferencia en este tipo de carretera? La DGT te enfrenta a varios escenarios

No todas las carreteras son iguales. No es lo mismo viajar por una autopista que hacerlo por una carretera convencional. No solo por el hecho de que viajas a velocidades diferentes, sino a los distintos escenarios que te puedes enfrentar en cada una de ellas. Mientras que en una autopista tan solo tendrás que prestar atención a las distintas señales y a la salida que tengas que tomar para llegar a tu destino, en las convencionales te tienes que enfrentar a mil y una vicisitudes de circulación.

Así lo explica la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su cuenta de Twitter, donde ha vuelto a aprovechar su presencia en Internet para recordar a sus seguidores y seguidoras sobre cómo actuar en diferentes escenarios. Concretamente en aquellos relacionados con los estrechamientos, una condición que nos puede afectar durante nuestro trayecto en cualquier carretera convencional. ¿Sabes cómo actuar en este tipo de situaciones?

Cómo actuar en un paso estrecho

En primer lugar, la DGT nos muestra un paso estrecho por el que intentan pasar dos vehículos. ¿Quién tiene la preferencia? Por norma general, el primero que entra en dicho paso. En caso de que lleguen al mismo tiempo, las señales marcarán la prioridad de paso. Mientras que una de ellas, de color azul, nos explicará que tenemos preferencia, la segunda, de color rojo, nos pedirá que esperemos al otro vehículo.

¿Y si no hubiera señales? La prioridad sería para el vehículo que maniobre con más dificultad. Desde autobuses o camiones hasta otro tipo de vehículos como las furgonetas. ¿Qué hay que hacer en estrechamientos señalizados y sin visibilidad? En caso de que te hayas adentrado en el mismo, y te encuentres con otro vehículo en la mitad del camino, deberá dar marcha atrás el que no tenga la prioridad según las señales de tráfico.

Las #ctrasconvencionales soportan mil y una vicisitudes de circulación. Una de ellas son los estrechamientos ⚠️⚠️.

¿Sabes quién tiene la prioridaden este tipo de vías con y sin señales o con gran pendiente...?



Qué hacer en tramos de gran pendiente

Los tramos de gran pendiente tienen una inclinación superior al 7%. Por esa misma razón, y dado que sus maniobras serán siempre más difíciles, el vehículo que sube siempre tendrá prioridad sobre el que baja. No obstante, desde la DGT recuerdan que, en caso de que exista un apartadero subiendo, el vehículo que tiene que sube deberá hacerse a un lado para ceder el paso al que desciende.

En definitiva, y como no podía ser de otra forma, la Dirección General de Tráfico nos insta a que sigamos la señalización de la carretera para actuar de una forma u otra. En caso de que no haya ninguna, desde el organismo piden que nos guiemos por el sentido común y que permitamos que el vehículo que tenga más dificultades a la hora de realizar maniobras sea el primero que acceda a la vía. No solo en los tramos de gran pendiente, sino también en los pasos estrechos.