La DGT alerta sobre un trastorno asociado a la pandemia que incrementa el riesgo de accidente

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado, a través de las redes sociales, sobre los problemas de sueño y sobre cómo estos han aumentado desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Según recoge la institución en su página web, el aumento de los niveles de ansiedad y depresión por la falta de control de la situación ha provocado que los problemas relacionados con el sueño hayan un aumentado hasta un 30% en lo que va de año.

Un problema que incrementa el riesgo de accidente de tráfico. Principalmente las salidas de vías rápidas que se producen a media tarde/medianoche, tal y como explica la DGT. Por esa misma razón, la neumóloga y médica experta en Medicina del Sueño de la Unidad de Sueño HLA Vistahermosa, Elia Gómez Merino, llama a la sociedad a establecer rutinas y a realizar algo de ejercicio cada día. También a evitar sustancias excitantes y las siestas largas, una serie de recomendaciones que te ayudará a hacer frente a los problemas de sueño.

Estos son los grupos más vulnerables a los problemas de sueño

Según un artículo publicado por el doctor Joaquín Terán y otros expertos en la revista de divulgación cinetífica Archivos de Bronconeumología, el cansancio o la somnolencia diurna están detrás del 30% de los accidentes de tráfico: "Es un importante factor de riesgo para los accidentes de tráfico". ¿Y quiénes son los más proclives a sufrir este problema? Principalmente los conductores profesionales, pues pasan un gran número de horas al volante.

Pero no solo ellos. La Dirección General de Tráfico también apunta hacia aquellas personas que trabajen con turnos muy prolongados, las personas que duerman menos de seis horas y quienes consumen alcohol, hipnóticos u otros medicamentos. Por lo tanto, y si formas parte de cualquiera de estos grupos, será mejor que tomes precauciones antes de ponerte el volante. Sobre todo si has registrado problemas de sueño al volante.

¿Has notado cualquier síntoma de somnolencia?: para en un lugar seguro y échate una cabezada

Si has notado cualquier síntoma de somnolencia al volante, para en el primer lugar seguro para evitar cualquier accidente. Una vez allí, procura echarte una cabezada de media hora para reposar y despejar la mente. Gracias a ello podrás emprender la marcha completamente despejado y evitar un posible accidente de tráfico que te ponga en peligro tanto a ti como al resto de vehículos que viajan por la carretera.

A pesar de que cada vez hay más vehículos que incorporan sensores de fatiga, es importante planificar cada viaje para evitar cualquier tipo de problema en la carretera. Descansa bien antes de arrancar el vehículo y evita las horas más peligrosas para no quedarte dormido al volante. Por último, procura no inclinar demasiado el asiento, ventila bien el interior del habitáculo y no ingieras comidas copiosas antes de viajar. Una serie de recomendaciones que, sin duda alguna, te ayudarán a hacer frente al sueño al volante.