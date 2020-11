¿Utilizas alguna de estas contraseñas? Cámbiala cuanto antes

¿Eres de los que siempre utilizan la misma contraseña para todo o de las que va variando para evitar cualquier problema? Si eres de los primeros, te recomendamos que comiences a actuar como los segundos y que empieces a variar de claves para protegerte de cara a un ciberataque. Y es que, si alguien consigue tu contraseña a raíz de cualquier brecha de seguridad, podrá acceder a todas tus plataformas. Desde tus redes sociales hasta tu correo electrónico, tu cuenta bancaria y un sinfín de servicios más.

Por esa misma razón, y si siempre usas una misma contraseña para todo, cambia de estrategia. Ya que vas a cambiar de clave, procura crear una fuerte y robusta que sea difícil de detectar por los ciberdelincuentes. No es lo mismo crear una contraseña de seis cifras compuesta únicamente de letras a una de ocho con letras, números y caracteres especiales. ¿No sabes por cuál decantarte? No lo hagas por ninguna de las que vas a ver a continuación:

Las peores contraseñas de 2020

Hace apenas unas horas, el gestor de contraseñas Nordpass publicaba la lista de las 200 peores contraseñas del 2020. ¿Sabes cuál es la peor de todas ellas? Como no podía ser de otra forma, el clásico 123456. Según un estudio llevado a cabo por esta compañía, esta contraseña que puede ser crackeada en menos de un segundo ha estado expuesta más de 23 millones de veces. Por esa misma razón, y si la ha utilizado en alguna ocasión, te recomendamos que cambies de estrategia cuanto antes.

A continuación aparecen otras claves como 123456789 y picture1, segunda y tercera respectivamente. A pesar de que la primera de ellas es un habitual en este tipo de clasificaciones, la segunda es una de las grandes novedades de este año. A pesar de que es más segura que las dos anteriores, ya que se necesitan hasta tres horas para descifrarla, ha sido una de las más expuestas en proporción al número de personas que la han utilizado. ¿Quieres saber qué otras claves no deberías utilizar bajo ningún concepto?

La contraseña por excelencia pierde posiciones

Según recoge el gestor de contraseñas, a continuación aparecen otras claves como password, 12345678, 111111 y 123123. También la clásica 12345 que, a pesar de que el año pasado destacaba en la primera posición de peores contraseñas de 2019, ha caído hasta la posición número ocho. Por último, y para cerrar la lista de diez peores contraseñas de 2020, desde Nordpass nos advierten de 1234567890 y de senha. Por lo tanto, y si tienes alguna de estas contraseñas, cámbiala cuanto antes. En la página web del gestor podrás encontrar hasta 200 claves que deberías evitar a toda costa.

¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto tiempo necesitarían los piratas informáticos para hacerse con tu contraseña? En Internet podrás encontrar varias herramientas como How secure is my password? o Kaspersky Password Checker que podrás descubrir el tiempo que necesitaría un programa informático para decodificar y hackear tu contraseña. Gracias a esta plataforma, que no compartirá tu contraseña con terceras personas, podrás descubrir que poner tu nombre o tu fecha de nacimiento como contraseña no es una buena idea.

Comprueba el tiempo que necesitan los piratas informáticos para hacerse con tu contraseña y crea una robusta

Tras escribir tu nombre o tu fecha de nacimiento, la plataforma te dirá que un ordenador podrá adivinar tu clave de forma instantánea. Sin embargo, y si vamos añadiendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, la cosa cambia. Cuantos más elementos incluyamos en la misma, más complicado será para el ordenador decodificarla.

Para proteger tu cuenta con una buena contraseña, la firma especializada en seguridad Keeper recomienda usar claves de más de 12 dígitos que destaquen por una variedad de caracteres. Es decir, tu nueva contraseña debería contar con letras mayúsculas y minúsculas, números y algún símbolo especial como, por ejemplo, un guion o un signo de exclamación. Gracias a ello, los piratas informáticos tendrán más dificultades para acceder a tu cuenta puesto que no sigues un patrón lógico de actuación.