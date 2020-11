Flavio Briatore revela cómo fichó a Fernando Alonso y de qué manera ha influido en su vuelta a la Fórmula 1

El empresario italiano Flavio Briatore ha acudido este miércoles a El Hormiguero de forma telemática para presentar el nuevo espectáculo que acaba de estrenar en su famoso restaurante Billionaire Dubai. Pero no solo para eso. También para contar qué tal se siente tras superar la COVID-19 y para hablar, como no podía ser de otra manera, de la Fórmula 1 y de la vuelta de su amigo Fernando Alonso a la competición tras varios años alejado de la misma.

¿Ha tenido algo que ver en su esperado retorno? Según le ha explicado el italiano al presentador Pablo Motos, el empresario y el piloto han estado "hablando en todo momento" durante estos últimos meses y trabajando juntos en su vuelta al gran circo. De hecho, el empresario asegura que la vuelta del piloto asturiano a la Fórmula Uno ha sido una especie de "empresa conjunta" entre ambos. Y es que, a pesar de que el piloto y el empresario dejaron de trabajar juntos hace años, sus caminos siguen muy ligados.

De su vuelta a la Fórmula 1 hasta el día en el que le fichó

De hecho, siguen hablando a diario. Después de explicar que Fernando Alonso es como un miembro más de su familia, el italiano ha recordado algunas de las grandes proezas que lograron trabajando codo con codo. Especialmente el día que el asturiano se impuso en el GP de España frente a 80.000 personas: "Todo el mundo vivió esa carrera, es un recuerdo fantástico". Por esa misma razón, Briatore espera ver pronto a su amigo en las pistas de todo el mundo: "Es único. La verdad es que le quiero muchísimo. Es honrado, es fuerte y estoy encantado de que haya vuelto".

Después de hablar sobre su gran relación con Fernando Alonso, Pablo Motos le ha preguntado qué fue lo que más le sorprendió de él cuando le conoció. Después de recordar que el empresario italiano consiguió fichar a Michael Schumacher y al piloto asturiano para Benetton y Renault, respectivamente, el presentador de El Hormiguero le ha preguntado sobre sus primeras sensaciones con el doble campeón del mundo.

Briatore revela cómo fue el fichaje de Fernando Alonso por Renault

Flavio Briatore ha confesado que se decantó por Fernando Alonso porque era muy rápido: "Yo creo que es increíble, no se ha visto nada parecido". Por aquel entonces, el asturiano apenas tenía 18 años y un talento que, tal y como ha explicado el italiano, era diferencial. Por esa misma razón, y antes de que se lo llevara cualquier otro equipo, le puso un contrato encima de la mesa. Sin embargo, Fernando Alonso le pidió tiempo para pensar en su propuesta.

No obstante, Briatore no se lo concedió. Por esa misma razón, y ante el miedo a que Renault no le esperara, el piloto asturiano acabó firmando por un equipo con el que, años más tarde, se convertiría en campeón del mundo. Varias décadas más tarde, el piloto vuelve a la Fórmula 1 con el objetivo de recuperar sensaciones y volver a ganar carreras.