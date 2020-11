Antonio Romero: "El duelo ante el Inter será la prueba de que el Real Madrid sin Sergio Ramos es un coladero"

El Real Madrid ha comunicado este jueves que Sergio Ramos sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, lo que supondrá que se pierda los encuentros ante el Villarreal y el Inter de Milan y casi con total seguridad también el del Deportivo Alavés.

Antonio Romero ya viene avisando en Carrusel Deportivo y El Larguero de la importancia de Ramos para la zaga madridista y ha querido analizar para los oyentes de la SER las consecuencias de la lesión para el cuadro blanco.

"La baja de Sergio Ramos es la peor de las noticias para el Real Madrid. Que se pierda tres partidos es un quebradero de cabeza para Zinedine Zidane. Los precedentes no son halagüeños y cada vez que el camero ha faltado en el equipo inicial del Real Madrid en las últimas temporadas, el equipo ha sido una verbena", afirmaba el narrador del Real Madrid.

Además, también mandó un aviso a todos los que piensan que la renovación del jugador andaluz no es de vital importancia en el conjunto que preside Florentino Pérez. "Para sus detractores es una buena oportunidad para aquellos que piensan que si no renovara no sería ningún problema. El partido ante el Inter será la prueba evidente de que este Madrid sin Ramos es un coladero".