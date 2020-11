"Gente en el Madrid con acceso al presidente cree que la renovación del vestuario sería más fácil sin Ramos"

El futuro de Sergio Ramos y su posible renovación con el Real Madrid siguen estando en boca de todos. El capitán blanco acaba contrato este próximo mes de junio y a poco más de un mes de quedar libre sigue sin haber acuerdo entre club y jugador.

Hace pocos días Manu Carreño avanzó en exclusiva en 'El Larguero' que el equipo madridista estaba dispuesto ofrecerle a Ramos una renovación por dos temporadas pero no a subirle el sueldo y que en el club entenderían que el sevillano se marchase si le llegase una oferta mejor.

Para conocer de primera mano cómo está la situación y analizar en profundidad todos los detalles, estuvieron en el programa Antonio Romero, Javier Herráez, Javier Matallanas, Jesús Gallego y Antón Meana.

Manu Carreño: "El Madrid tiene muy claro lo que quiere de Ramos: que siga pero no le va a ofrecer más dinero. No sé lo que va a pasar, pero creo que el Real Madrid está muy tranquilo. Si sigue Ramos fenomenal pero si no sigue no va a haber drama en el club".

Antonio Romero: "Creo que el Real Madrid está demasiado tranquilo. Del Real Madrid se han ido los mejores jugadores del mundo, pero si Ramos se va, el agujero a corto plazo que le haría sería más gordo económicamente que lo que Ramos pueda pedir por renovar. Él considera que se ha ganado un trato especial, son conscientes de la situación actual, pero una cosa es no llegar a los 20 millones que pone el PSG encima de la mesa y otra que le vayan a regatear no solo en el dinero si no también en los años de contrato".

Jesús Gallego: "Tengo la sensación que la mejor oferta que tiene Sergio Ramos ahora mismo para jugar al fútbol el año que viene es la del Real Madrid. Porque mantiene su estatus de figura importante dentro del equipo con 35 años. Lo que no creo es que un equipo de primera línea vaya a convertir a un central de 35 años en su bandera. En el PSG no tendría la repercusión que tiene en el Madrid ni de lejos".

Matallanas: "El desconvocar la rueda de prensa de este lunes es una evidencia de que ahora mismo la negociación está rota. Y veo que solo se puede retomar pero con las condiciones del Real Madrid. Ramos ha tenido la mala suerte de que en el fútbol las reducciones salariales por el coronavirus son del 30 o 40%".

Javier Herráez: "La sensación que tengo es que la tensión entre las dos parte solo se puede solucionar de una forma: que se sienten Florentino Pérez y Sergio Ramos. Si se sientan y lo quieren arreglar, lo van a arreglar".

Antón Meana: "Haciendo llamadas durante el día de hoy he percibido que hay gente en el Real Madrid con acceso al presidente que cree que el vestuario blanco necesita con urgencia una renovación, y sería más fácil hacerla sin Ramos".