A falta de uno, dos: Mask Singer desvela la identidad del Unicornio y la Mariquita

La tercera gala de Mask Singer se ha resuelto con la expulsión de su Unicornio. Una expulsión que supone, por lo tanto, que tanto los investigadores como la audiencia del programa hayan descubierto la identidad de un personaje que, desde el primer programa, hacía énfasis en su relación con el mundo de la belleza. Después de interpretar la canción El Anillo de Jennifer López en la primera gala, este personaje comenzó a dar una serie de pistas sobre su identidad que se han resuelto este miércoles.

Entre ellas algunas como que vivía cerca del arcoíris (con un cartel de París de fondo) o que siempre deslumbra con su larga melena y su gran sensualidad. Pero no solo eso. El Unicornio confesó que, en los concursos de belleza, su presencia asusta a los rivales y que llegaba al programa con el objetivo de llenar el escenario de color y magia. Una serie de pistas que llevaron a los investigadores a llevar a cabo sus propias cábalas.

Mask Singer revela la identidad de Unicornio

Este miércoles, el personaje explicaba que la justicia es su obsesión y que le hubiera gustado luchar por las causas justas. Sin embargo, ser artista fue otro de sus grandes sueños y su madre le ayudó a conseguirlo. Esta pista, unida a sus dos actuaciones de la noche, llevaba a los investigadores a dar nuevos nombres. Javier Calvo apostaba por Vicky Martín Berrocal, Javier Ambrossi por Ágatha Ruiz de la Prada, Malú por Victoria Abril o Tita Cervera y José Mota por la Baronesa Thyssen.

Tras varios segundos de tensión, la realización del programa demostraba que el unicornio era Norma Duval. Después de confesar que Malú era su cantante favorita, y alabar tanto a Los Javis como a José Mota, la artista ha vuelto a hacer hincapié en que nadie sabe qué es lo que pasa tras bastidores: "Estar en un programa como este, en estos momentos, es muy importante, porque es muy creativo y entusiasta. No sabéis la intriga que hay detrás. Nadie sabe quiénes somos".

Esta es la identidad de la Mariquita, la primera máscara invitada

La tercera gala de Mask Singer ha contado con su primera máscara invitada, la Mariquita. Un personaje que, antes de interpretar el famoso Someone like you de Adele ofrecía varias pistas sobre su identidad. Entre otras cosas, el personaje explicaba que la actualidad le necesita y que tiene fuerza necesaria para enfrentarse a todo tipo de pulgones. Sin embargo hacía énfasis en su mente y su habilidad para contar cuentos. Después de explicar que siempre ha estudiado para ser como sus grandes referentes, la persona que estaba tras el disfraz le explicaba a Mota que no iba a revelar nada sobre lo que pasó en Nochevieja.

Tras las pistas, y la posterior actuación, Javier Calvo dudaba entre Mónica Carrillo y Ana Pastor. Javier Ambrossi apostaba por Julia Otero, Malú hacía lo propio por Susanna Griso y José Mota se decantaba por Cristina Pardo. Y, en esta ocasión, Javier Calvo daba en el clavo. La presentadora de Antena 3 Mónica Carillo era la persona que se encontraba tras el disfraz de la Mariquita del programa. Después de quitarse la máscara, la periodista confesaba que era la primera vez que cantaba en público. A pesar de que nunca pensó que haría algo semejante, Mónica Carrillo ha estado a la altura de la situación y se ha llevado la ovación del público.