No, no eran Antonio Banderas ni Mario Casas: 'Mask Singer' revela la identidad de Pulpo

La segunda gala de Mask Singer se ha resuelto con la expulsión de su Pulpo. Tras el éxito del primer programa, que arrasaba la semana pasada con una audiencia de 3,7 millones de espectadores, el concurso de Antena 3 ha vuelto por todo lo alto con una nueva entrega que ha desconcertado tanto al equipo de vigilantes como al del público que sigue el programa tanto desde el plató como a través de las redes sociales.

Y es que, a pesar de que cada vez conozcamos más pistas sobre los distintos personajes, es muy, pero que muy difícil, descubrir su identidad. Las redes sociales se han convertido en una especie de ágora en la que todo el mundo fantasea sobre la identidad de personajes tan peculiares como un caniche, una gamba, una cerdita o un pulpo. Y en esta ocasión, y tras las actuaciones de los distintos personajes, ha llegado el momento de revelar la identidad del Pulpo.

Pepe Navarro es el Pulpo de Mask Singer

Tras un asalto final en el que se enfrentaba a Caniche y Gamba, los investigadores y el público decidían revelar la identidad de Pulpo. Como viene siendo habitual, el jurado compuesto por los Javis, Malú y José Mota pudieron hacer una predicción final antes de resolver la incógnita. Para ello se centraron tanto en la voz del personaje como en su pista principal. En la presentación del programa, Pulpo aseguraba que es muy reconocido y que se ha codeado con actores como Al Pacino o Robert de Niro.

Pero no solo eso. También afirma que su tinta ha dejado huella en su sector, porque tras el Pulpo hubo un antes y un después. Con más dudas que certezas, Javier Calvo apostaba por el chef David Muñoz. Mientras tanto, Javier Ambrossi se decantaba por actores de la talla Mario Casas o Antonio Banderas y Malú se quedaba con Carlos Bardem por su tono de voz. ¿Y qué hay de José Mota? El cómico también apostó por un actor, en esta ocasión Álex González.

"Ha sido empezar a cantar y sabía que conocía la voz"

Después de varios segundos de tensión, el programa desvelaba que el periodista Pepe Navarro estaba tras el simpático disfraz del pulpo. A pesar de que había trabajado con los Javis en la serie Veneno, ninguno de los dos pudo dar con la identidad del concursante. Tampoco Malú ni José Mota, quienes no daban crédito ante la identidad del animal. Tras quitarse parte de su disfraz, el comunicador aseguraba que se había divertido mucho y que es una locura todo lo que rodea al programa: "No sé si sabéis todo lo que se hace hasta llegar aquí. Íbamos rezando para que no nos parara la policía".

Después de que el periodista diera a conocer su identidad, Javier Ambrossi ha reconocido que la voz que estaba escuchando le resultaba familiar: "Ha sido empezar a cantar y sabía que conocía la voz". Durante estos últimos meses, los Javis han estudiado la trayectoria de Pepe Navarro en profundidad para plasmar su personalidad en Veneno. Sin embargo, y a pesar de escuchar su voz durante la actuación, no ha sabido dar con él. Tampoco Malú, quien ha reconocido que no se lo esperaba para nada. Por lo tanto, ya conocemos la identidad de dos de los personajes de la primera edición de Mask Singer. Mientras que el León era Georgina Rodríguez, el Pulpo es Pepe Navarro.