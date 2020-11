El director de Pfizer predice cuándo volveremos a la normalidad: "Veo la luz al final del túnel"

Hace ya varios días, concretamente el pasado 9 de noviembre, la empresa farmacéutica Pfizer y la alemana BioNTech daban a conocer, a través de un comunicado conjunto, que su vacuna experimental contra la COVID-19 era efectiva en más de un 90% de los casos. Un porcentaje que se elevaba apenas unos días más tarde hasta el 95%, convirtiéndose así en el antídoto más fiable hasta la fecha contra el nuevo brote de coronavirus.

Para conocer más sobre esta solución contra la COVID-19, y sobre cómo será la vida tras la vacunación masiva de la población, Sky News ha hablado con su director ejecutivo, Albert Bourla. Todo ello durante una entrevista en la que ha explicado, entre otras cosas, que ya han creado más de 20 millones de dosis de la vacuna más efectiva del mercado y que esperan enviarlas tan pronto como las autoridades sanitarias le den permiso.

El director de Pfizer se muestra optimista: "Ya veo la luz al final del túnel"

Después de explicar que esperan tener un total de 50 millones de dosis de cara a final de año, el griego ha incidido en que la sociedad debe ser paciente porque, a pesar de que tengan permiso para distribuir la vacuna por todo el mundo, la demanda de la vacuna superará a la oferta. Por esa misma razón, y con el objetivo de hacer frente a la gran demanda a la que se enfrentarán los próximos meses, la empresa prevé crear hasta 1.300 millones de dosis a lo largo de 2021.

Esto supondrá que, poco a poco, vayamos volviendo a la antigua normalidad. Así lo ha dado a conocer Bourla, quien asegura que ya puede ver la "luz al final del túnel": "Creo que la segunda mitad del 2021 será una experiencia muy diferente para muchos de nosotros". Por lo tanto, Bourla coincide con el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, quien también se mostraba muy optimista sobre el final de la pandemia.

El creador de la vacuna también apunta a mediados de 2021 pero advierte sobre un "invierno difícil"

En declaraciones a The Guardian, Sahin tenía bastante claro que volveremos a la normalidad de cara a mediados de 2021. No obstante, también alertaba sobre un "invierno difícil", ya que, a pesar de comenzar a administrar las dosis de la vacuna a principios de diciembre, "la situación no cambiará drásticamente". Durante estos primeros meses no se habrá vacunado a la gente suficiente como para garantizar una inmunidad contra la COVID-19. Por esa misma razón, Bourla incide en la necesidad de seguir las recomendaciones sanitarias.

Hasta que compañías como Pfizer puedan hacer frente a la gran demanda mundial por su vacuna, el director ejecutivo de la compañía pide cautela y que sigamos llevando mascarilla y respetemos la distancia social: "La gente necesita ser muy cuidadosa y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Tendrán que seguir llevando mascarilla y respetando la distancia social". En definitiva, y a pesar de que la vacuna ya sea una realidad, desde Pfizer y BioNTech inciden en la necesidad de seguir las recomendaciones sanitarias para hacer frente a la COVID-19.