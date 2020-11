El Vaticano niega que el Papa diera 'Me gusta' a una modelo brasileña en Instagram y pide explicaciones

Hace ya varios días, concretamente el pasado 13 de noviembre, algunos medios de carácter tanto nacional como internacional comenzaron a hacerse eco de un polémico 'Me gusta' del perfil oficial del Papa Francisco en su cuenta de Instagram. Un corazón, como otros tantos que se envían cada día en la famosa red social, dirigido hacia una fotografía de la modelo brasileña Natalia Garibotto, quien aparecía con lencería de colegiala frente a la cámara.

Varios días más tarde, y tras el revuelo generado por el polémico 'Like', un portavoz de la Santa Sede ha asegurado en declaraciones a The Guardian que el 'me gusta' "no ha venido de la Santa Sede". De hecho, y con el objetivo de esclarecer la situación, esa misma persona ha asegurado que se han puesto en contacto con Instagram para determinar cuál es el origen de este corazón. Y es que, a pesar de que el 'Me gusta' se borrara apenas un día más tarde, el poder de las redes sociales se encargó de que no desapareciera.

La modelo brasileña responde: "Por lo menos voy a ir al cielo"

Una de las personas que contribuyó a que el polémico 'Me gusta' siguiera circulando por Internet fue la propia modelo brasileña. Después de ser noticia a nivel internacional, Natalia Garibotto aprovechó su cuenta de Instagram para asegurar que había recibido la bendición oficial del Papa. Pero no solo eso. Aprovechando el éxito de la publicación, la brasileña reconocía estar tranquila porque ya se ha ganado el cielo: "Por lo menos voy a ir al cielo".

Mientras tanto, el Vaticano busca una respuesta para dar con el origen del polémico corazón. A día de hoy, las cuentas del Papa Francisco son gestionadas por un equipo de comunicación. A pesar de que suele revisar cada uno de los tuits que prepara este equipo, tal y como explica el editor del periódico católico francés La Croix Robert Mickens, no tiene ningún control sobre los 'Me gusta' que pudiera dar en la plataforma.

El Vaticano pide explicaciones a Instagram

De hecho, Mickens ha asegurado que no es demasiado fan de las redes sociales: "En muy raras ocasiones ha dicho que le gustaría tuitear algo en una situación de emergencia". Por todo ello, el editor de la revista francesa asegura que no ha sido cosa del Papa Francisco: "El no debería tener nada que ver con esto. Es el departamento de comunicaciones". Por lo tanto, el Vaticano continúa buscando el origen de una polémica que ya ha dado la vuelta al mundo.

A día de hoy, el Papa Francisco está presente en las distintas redes sociales con perfiles en distintos idiomas. A pesar de que cuenta con millones de seguidores en cada una de ellas, es su equipo de comunicación en el que se encarga de las mismas.