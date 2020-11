Nuevo reto de agudeza visual: ¿puedes encontrar al gato escondido en esta fotografía?

Nuevo reto de agudeza visual. Como cada semana, la comunidad de Reddit nos invita a dar con un animal escondido en una fotografía. Concretamente el usuario Do The Michael Scarn, quien ha pedido a los integrantes del foro a que le ayuden a encontrar a su gato en plena mudanza. Y es que, cada vez que tenemos que cambiarnos de un piso a otro, todo puede llegar a convertirse en un caos si no planificamos del todo bien.

Por esa misma razón, y si vas a cambiarte de piso, procura organizarlo todo bien antes de proceder a realizar la mudanza. Gracias a ello evitarás que tus objetos desaparezcan o, peor, que no encuentres a tu gato por ningún sitio. En esta ocasión el lío de cajas que ha montado el protagonista de la historia en su baño ha ayudado a que el animal acabe pasando desapercibido. Tanto es así que, a pesar de que no haya demasiados objetos en el cuarto de baño, es bastante complicado dar con el animal.

¿Puedes encontrar al animal oculto en la imagen?

En la fotografía que has visto hace unos segundos puedes ver un cuarto de baño repleto de cajas. Entre otras cosas, la imagen cuenta con un lavabo, un baño y un toallero. También una bañera, aunque todas las cajas que hay sobre la misma la hayan dejado inservible. Y entre todos estos objetos, un pequeño gato que está mirando fijamente hacia la cámara. ¿Has conseguido dar con él? A pesar de que pueda parecer demasiado evidente, no es tan sencillo.

El gato no destaca por su habilidad para camuflarse con su entorno como, por ejemplo, su primo, el leopardo de las nieves. Aunque de que algunos cuentan con una coloración que les puede ser de ayuda en escenarios concretos, no suelen desaparecer de la escena como otros animales que hemos visto durante estos últimos meses. Sin embargo, sí que disponen de una habilidad para esconderse en los lugares más recónditos de la casa. A continuación te mostramos dónde estaba:

El color negro del gato le permite pasar desapercibido. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a este otro gato?

Si estás buscando un reto más complicado, te ofrecemos otra fotografía en la que tendrás que dar con un segundo gato. En esta imagen se puede distinguir una lavadora, una puerta y unas cajas. También un extintor, un armario y una serie de objetos que nos pueden despistar a la hora de dar con el animal. El gato podría haberse escondido en la lavadora en el armario. También podría haberse metido en el interior de una caja e incluso subirse al extintor.

¿Puedes dar con el gato escondido en la imagen? / Reddit

¿Has conseguido dar con él? Para ayudarte con este reto te recomendamos que te pongas en la piel del felino. ¿Dónde te gustaría estar? Si tienes un gato en casa probablemente ya lo sepas. Y es que, a pesar de que le hayas comprado un rascador con mil y una funciones, el gato siempre preferirá la caja en la que venía. Por esa misma razón, y como no podía ser de otra forma, el gato está escondido en el interior de la caja.