"Alonso puede tener una reputación que yo nunca he visto"

La vuelta de Fernando Alonso a la competición de Fórmula 1 cada vez está más cerca y, como en todos sitios, hay quien está contando los días para que llegue ese momento para el asturiano y otros 'haters' que no quieren ver a Alonso, puesto que algunos aseguran que trabajar con él es muy difícil.

Sin embargo, su antiguo jefe de equipo en McLaren, Zak Brown, ha defendido al español ante estas palabras contra él. Según el estadounidense, quien reconoce que vivieron una etapa complicada con el piloto, aseguró lo siguiente en una entrevista en YouTube al periodista Peter Windsor: "Fernando y yo tenemos una relación extraordinaria pese a haber vivido más momentos malos que buenos juntos. Puede tener una reputación que yo nunca he visto cuando he trabajado con él, como que es difícil de gestionar y ese tipo cosas. Lo cierto es que he encontrado bastante fácil trabajar codo con codo. No sé si será porque tengo un poco mentalidad de piloto y trabajo con los pilotos de una forma diferente".

De esta manera, el doble campeón del mundo de Fórmula 1 vuelve con Renault para competir como miembro del equipo y regresará la próxima temporada al 'Gran Circo', con el apoyo de su ex jefe de equipo tras las críticas del británico Jenson Button, quien aseguró que no sabe "si volverá con más habilidades como piloto de carreras, o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente. Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que será un hombre mucho más de equipo y que entiende qué es necesario para triunfar", en una entrevista ofrecida al medio Autosport.