"Mi padre es abogado y sí, es una amenaza": el mensaje final a Elena Cañizares de una compañera de piso

La historia de Elena con sus compañeras de piso sigue siendo trending topic en Twitter un día después. La estudiante compartía en la red social el desprecio y la incomprensión de las chicas con las que vive en un piso de Ciudad Real después de comunicarles que había dado positivo en coronavirus.

Durante el intercambio de mensajes de WhatsApp que muestra en Twitter, sus compañeras le pedían insistentemente que abandonase la casa y se fuera con sus padres a pasar la cuarentena: "Elena que tienes coche, que te coges tus cosas y te vas a tu casa, no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso", le pedía una de ellas a pesar de que Elena insistía en contar que sus padres son personas de riesgo y en recordarle que están prohibidos los desplazamientos.

"No pongas de excusa a tus padres porque no te quieras ir y quieras estar en el piso, porque en tu casa estarías en tu habitación sin ninguna preocupación porque te lo harían todo tus padres", le responde otra compañera en otro momento.

Elena comparte piso con tres compañeras que la acusan de "egoísta" y "victimista" y que en ningún momento muestran comprensión por la situación ni se abren a las opciones que la persona contagiada propone. Al contrario. Cuando Elena comparte las conversaciones en Twitter, la red social se vuelca con ella y los memes y comentarios hacia sus compañeras no paran de crecer.

Cuando una de ellas se entera, llega a amenazarla: "Me ha parecido una falta de respeto lo de Twitter, he estado hablando con mi padre, que sabes que es abogado, y si no lo eliminas, me ha dicho que por él te denunciamos. Es una amenaza en realidad, es que me parece una falta de respeto... Aunque tú me hayas dicho que no pone mi identidad pero cualquiera que sepa un poco me sabe encontrar porque hemos subido fotos juntas, de todo... es que la ley de protección de datos está ahí, tía".

Elena, que después de esa amenaza decide bloquear en Whatsapp a esta compañera, escribe un tuit el que pide por favor que no insulten a sus ex compañeras ni las busquen.