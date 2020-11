Superaba hasta a Messi: lo que Hazard hacía cada partido en el Chelsea y no hace en el Real Madrid

“Esta ha sido la peor temporada de mi carrera profesional a nivel individual”. Así de contundente definía Eden Hazard su primer año con la camiseta del Real Madrid al término de la pasada campaña.

Mientras que en el Chelsea anotaba un gol cada tres partidos de media, en la capital española solo hizo uno en toda la temporada. ¿La principal razón? Posiblemente las lesiones, las mismas que le hicieron perderse más partidos de los que disputó en la 2019/2020. A una lesión muscular le siguió una fisura en el pie tras una durísima entrada de su compatriota Meunier y después una recaída con fisura en el peroné que nos impidieron ver al belga prácticamente sobre el verde.

Tampoco ha tenido suerte en el comienzo de la presente temporada. Nada más superar una nueva lesión muscular contrajo el coronavirus, por lo que esta campaña solo ha estado en cuatro de los 12 partidos disputados hasta la fecha, en los que ha marcado un gol. Un golazo contra el Huesca que no celebró. Seguramente porque no le vale. No le vale estar tan lejos de sus cifras habituales.

"Debe atreverse más"

Es pronto y probablemente se debe esperar a que Hazard juegue varias semanas consecutivas para emitir un juicio de valor justo sobre su fútbol, pero su rendimiento de blanco despierta muchas dudas. En esta línea, Álvaro Benito apuntaba el pasado jueves en El Larguero que Hazard debía ser más chupón y “atreverse más” cuando pisaba las inmediaciones del área. Hacer más lo que hizo frente al Huesca.

Una opinión que comparten muchos aficionados madridistas, como se puede observar en las redes sociales después de cada partido que juega el Real Madrid.

⚽️ Lo decía @AlvaroBenitoV el jueves en @ellarguero: Hazard debe ser algo más chupón, asumir más responsabilidad. Ha tenido ya dos o tres acciones de recortar y pegarle pero ni ha mirado a portería. — Javier Birlanga (@JBirlanga) November 21, 2020

echo de menos cuando hazard estaba en el chelsea y había content diario porque era el absoluto protagonista — 𝖊𝖉𝖊𝖓 (@edvaneon) November 24, 2020

Hazard hoy en 65 minutos:

87% precisión de pases

8 posesiones perdidas y 0 tiros

1 regate y 0 robos

Isco hoy en 25 minutos:

95% precisión de pases

2 posesiones perdidas y 0 tiros

1 regate y 2 robos

Todo dios criticando solo a Isco🙄#isco #VillarrealRealMadrid #laliga — JoseJ ➒ (@JoseJ9Cs) November 22, 2020

Hazard podría intentar algún regate, digo yo. — 90 REAL MADRID (@90realmadrid_) November 21, 2020

Que alguien le diga a Hazard que intente algún regate — Vic (@VicRMCF__) November 21, 2020

Su juego en Chamartín contrasta con su periplo en el Chelsea. Su última temporada en Londres la acabó como el tercer jugador de las grandes ligas europeas que más regateó: un total de 138, cuatro más que uno de los mayores expertos en esta faceta, Leo Messi. De hecho, fue el que más éxito tuvo en el promedio de regates realizados con más de un 61%. Messi logró algo más del 56%. Esta temporada en el Real Madrid, por contra, solo promedia 1’8 regates por partido.

La bien conocida calidad del ‘7’ blanco hace que se le pida mucho más. La suerte hasta el momento no ha estado de su lado. La esperanza blanca es que cuando la regularidad le acompañe, Hazard vuelva a ser el mejor en lo suyo.