El Constitucional rechaza suspender el actual estado de alarma mientras estudia si vulnera derechos ciudadanos

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la petición de Vox de suspender cautelarmente el actual estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez aunque ha admitido a trámite el recurso presentado y, en consecuencia, estudiará si vulnera los derechos de los ciudadanos, entre ellos los de circulación y reunión.

Recurso

El recurso de inconstitucionalidad ha sido presentado por 50 diputados del partido de Santiago Abascal contra varios artículos del real decreto de estado de alarma aprobado el pasado 25 de octubre para contener la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, los magistrados no han aceptado la solicitud de suspensión cautelar formulada ya que no procede su apreciación de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya que "la admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley (...), excepto en el caso de que lo presente el Gobierno".