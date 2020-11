"Se ha muerto el fútbol": el homenaje en 'La Ventana' a Diego Armando Maradona tras su fallecimiento

El astro del fútbol Diego Maradona ha muerto este miércoles en su residencia a sus 60 años de edad, tal y como han adelantado medios argentinos como Clarín y ha confirmado su agente y amigo Matías Morla.

La prensa local ha asegurado que el entrenador ha sufrido un paro cardíaco en su vivienda de la provincia de Buenos Aires.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Maradona, han sido muchos los expertos y conocidos de Maradona que se han pasado por los micrófonos de 'La Ventana' y la SER para recordar la figura de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia:

Gustavo López: "Se equivocó como persona, pero todos le admiramos como futbolista"

"Vaya noticia. vaya día, vaya semana, vaya año. Está desapareciendo gente muy querida, muy cercana... Compañeros de trabajo y no deja de ser una mala noticia. Diego se equivocó como persona, pero todos lo admiramos como futbolista y como deportista. Nos mostró el camino del éxito, el camino de reconocer al argentino de pie como icono mundial. A nivel futbolístico nos enamoró de su juego. Se va una persona querida, se va una persona con la que pude compartir un vestuario y es una muy triste noticia".

"A Diego nadie le cuidó. siempre fue un negocio. Nadie cuidó de él. Su figura era difícil, era complicada. Ahora termina de la forma que termina y con discusiones de si tenía que haber estado en una clínica o en casa"

Joaquín Tabares (Radio Continental): "Se ha muerto el fútbol"

Es un día dificilísimo desde lo humano, desde lo profesional. 60 años para diego Armando Maradona. Hace un rato los médicos acudieron a su domicilio porque el día 5 fue operado de un coágulo cercano al cerebro y su médico decidió sanarlo, suturarlo. Diego fue enviado a un nuevo domicilio para todas sus comodidades. Hoy ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.

No tengas dudas de que el tema va a ser el de si el tratamiento médico ha sido el correcto. Hay una controversia importante, pero sus dos hijas mayores quisieron parar esa intervención quirúrgica y creían que podía ser intervenido de otra manera. Va a generar polémica. Es un día muy triste para Argentina porque se ha muerto el fútbol.

Marcos López: "No habrá nadie como Maradona"

"No es fácil ser Maradona cada día, pero se le convirtió en un producto, en un objeto de consumo de una industria que necesitaba a alguien así. Eligió un camino complicado. todo el mundo se aprovechó de él. Lo que se ha perdido en ese camino es ver desaparecer a una manera de entender el juego. No habrá nadie como Maradona. Ni pelé, ni Di Stefano. Él era una forma de entender el juego".

Julio Alberto: "Diego era especial en todo"

"Es una noticia muy triste. Todos estábamos al día de cómo iban pasando los días después de su operación. Estaba tomando demasiada medicación y lo estaba pasando mal. Hicimos un video con 1250 jugadores mandándole ánimo. Es muy triste ver a una persona que se va así".

"Es una pena lo que viene rodeando a Diego durante estos últimos años. sobre todo la gente que le rodea. Es capaz de ir a Ucrania a inaugurar un equipo de fútbol mientras hay dos tíos que le están grabando mientras bebe o se toma una copa o baila una rumba en su casa. Son sus familiares los que se ríen de él. Estuve a punto de intervenir cagándome en la madre que les parió. A esa pandilla de hijos de puta que no tienen otra cosa que reírse de esta persona que ayudarla. cuando alguien necesita ayuda hay que dársela. Hay mucha gente que le ha rodeado y que veía a Diego como un cajero automático. Es una pena. Me da rabia. Cuando necesitas ayuda no están y cuando Diego necesitaba ayuda y cariño estos últimos años no estaban".

"Lo que ha hecho Diego no tiene razón de ser. Era especial en todo. Cuando se desmarcaba, cómo veía el ´futbol, cómo paraba el balón... Me acuerdo de Diego que me ponían a marcarle porque tenía forma física, peor era una locura".