Muere Diego Armando Maradona

La prensa argentina informa este martes que Diego Armando Maradona ha fallecido a los 60 años después de sufrir un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que residía después de que pasara por el quirófano para una intervención por un coágulo en el cerebro.

El periodista Joaquín Tabares ha explicado en 'La Ventana' que los médicos no pudieron sacar al Pelusa del paro cardiorespiratorio que había sufrido. Varias ambulancias se desplazaron hasta su domicilio para tratar a la leyenda del fútbol. "Va a causar controversia la intervención a la que fue sometido", ha señalado.

Diego Armando Maradona fue intervenido a pincipios de mes de un coágulo en el cerebro. "La cirugía la hicimos junto a un equipo de varios neurocirujanos de renombre. Duró una hora y veinte minutos. Se pudo evacuar el hematoma de manera exitosa", manifestó el doctor Leopoldo Luque el 4 de noviembre, horas después de la intervención.

Un día después, el doctor aseguraba que la recuperación del eterno diez de la Albiceleste era "excelente". "La verdad es que estamos muy contentos. Él puede caminar, habla conmigo, se le nota mucho más claro", remarcó.

🖤⚽️ Descansa en paz. Eres historia del fútbol, Diego Armando Maradona:



🇦🇷 Campeonato Metropolitano

👑 Copa del Rey

🏅 Copa de la Liga

🇪🇸 Supercopa de España

🥇 Serie A (2)

🎖️ Copa de Italia

🇮🇹 Supercopa de Italia

🇪🇺 Copa UEFA

🏆 Copa del Mundo

✨ Copa Artemio Franchi pic.twitter.com/MnBq8GJCCK — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 25, 2020

Figura irrepetible

Diego Armando Maradona pasará a la historia como la figura más grande del fútbol argentino. El Pelusa fue trascendental en la victoria de la Albiceleste en el Mundial 1986, disputado en México, en el que anotó dos tantos a Inglaterra en la ronda de cuartos de final.

El primero de ellos forma ya parte de la historia de este deporte. Fue un gol con la mano que el mundo dio a conocer como La Mano de Dios. Aquella acción fue redondeada con otro tanto en el que Maradona partió de su propio campo para regatearse a medio equipo inglés y acabar marcando uno de los goles más brillantes de los mundiales de fútbol. El tanto pasó a la posteridad como El gol del siglo.

Uno de los programas más especiales que he hecho fue el del 30 aniversario del gol de Maradona a Inglaterra en @playfutbolhttps://t.co/vm6hnLTLhS — Bruno Alemany (@brunoalemany) November 25, 2020

Las reacciones

Gustavo López. "Es una mala noticia. Diego se equivocó como persona, pero no como futbolista. Más allá de sus errores y sus defectos, a nivel futbolístico hay que reconocer que nos enamoró de este juego. Se va una persona querida. Diego era un negocio. Nadie cuidó de diego. Todos lo vieron como un negocio".

Julio Alberto. "Es una noticia muy triste. Todos estábamos pendientes de su recuperación. Esperábamos que pudiera salir adelante. Es muy triste ver a una persona que se va. Es una pena todo lo que viene rodeando a Diego en los últimos años. Era capaz de ir a Ucrania en un avión mientras dos personas lo graban. O que hagan un vídeo en su casa bailando y se rían de él".

José María del Nido. "La técnica que tenía no la he visto nunca en el fútbol. También la personalidad, el arrojo, la capacidad de ganar... Desgraciadamente, la droga hizo que no pudiera ser más grande".