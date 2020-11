Este miércoles nos ha dejado tristemente Diego Armando Maradona. El legendario exfutbolista, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, ha muerto a los 60 años de edad como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.

El argentino fue el mejor en el verde y dejó un sinfín de momentos inolvidables tanto dentro como fuera de él.

El gol del siglo

Maradona marcó el que seguramente es el mejor gol de toda su carrera en uno de los momentos más importantes. Eran los cuartos de final del Mundial de México, disputado en 1986. Gran parte de la sociedad argentina se lo tomó como una revancha tras la Guerra de las Malvinas y Maradona fue decisivo con los dos goles en la victoria (2-1) frente a Inglaterra.

El segundo, el ganador, fue una espectacular jugada partiendo desde el medio del campo y dejando atrás a más de cinco rivales con una galería de regates impresionante.

La mano de Dios

Antes, en ese histórico Argentina – Inglaterra del Mundial 86 que acabaría ganando Argentina, Maradona había adelantado a los suyos con un tanto de pícaro con la mano que no vio el colegiado y fue concedido a pesar de la infracción del pelusa.

El calentamiento más famoso del mundo

El Nápoles de Maradona se enfrentaba al temible Bayern en Munich en la vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA. En la ida, habían ganado los italianos 2-0, pero la remontada era una opción más que factible para los expertos.

Los jugadores del Nápoles, en su mayoría sin una importante experiencia europea seguro que alucinaron como alucinó el mundo entero al contemplar el desenfadado calentamiento de su capitán al ritmo de la música de Live is life ante el asombro del Olímpico de Munich.

El Nápoles empataría a dos y pasaría a una final que acabaría ganando, y consiguiendo así el título.

El partido benéfico sobre el barro

Maradona acudió en 1984 a la petición del padre de un niño enfermo que propuso al Nápoles disputar un partido benéfico para recaudar fondos para la operación que necesitaba su hijo. Se cuenta que en un principio el club italiano hizo oídos sordos a la petición, pero al enterarse el pelusa del asunto, exigió que se llevase a cabo.

Así, Maradona y sus compañeros se plantaron en el suburbio de Acerra (Nápoles). Tras calentar en el aparcamiento, Maradona deleitó a miles de aficionados con su calidad y su implicación sobre el humilde campo absolutamente embarrado, como si de una final de Champions se tratara.

“Que la chupen, que la sigan chupando”

Durante su etapa como entrenador de la selección argentina, Maradona fue muy criticado por la prensa local por la dificultad con la que se clasificaron al Mundial de 2010. Cuando la albiceleste consiguió la clasificación, Maradona cargó contra ellos en rueda de prensa.

“Está todo bien muchachos, pero yo tengo memoria (…) A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando…”, dijo.