El virólogo más prestigioso de Alemania recomienda no ir a trabajar si presentas estos síntomas leves

El virólogo Christian Drosten ha pedido a la sociedad alemana, a través del podcast informativo de la NDR en el que habla sobre la evolución de la COVID-19 cada semana, que no vayan a trabajar ni se relacionen con terceras personas si presentan síntomas leves de resfriado. Principalmente algunos como el picazón en la garganta o la secreción nasal, dos síntomas que, a pesar de que no son motivo de prueba contra la COVID-19 según las nuevas recomendaciones del Instituto Robert Koch (RKI), pueden llegar a estar relacionadas con la enfermedad: "No deberíamos ir a trabajar enfermos".

Durante estos últimos días, el Instituto Robert Koch (RKI) ha dado a conocer que priorizarán las pruebas a personas con síntomas claros de la COVID-19 para optimizar recursos. Desde la neumonía hasta la pérdida del olfato y el gusto. Por esa misma razón, y si presentas sintomatología común del resfriado, el virólogo pide a la sociedad que se quede en casa para evitar la propagación de una enfermedad que ha contagiado a 963.000 personas en todo el país y acabado con la vida de 14.832.

Quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad

Según las últimas recomendaciones del RKI, todas aquellas personas que no puedan hacerse la prueba a pesar de los síntomas deberán aislarse en casa durante cinco días. Pasado este tiempo, y si no han presentado nuevos síntomas en 48 horas, podrán volver a salir a la calle y seguir con su actividad diaria, tal y como recogen los medios locales. Por todo ello, y para evitar una rápida propagación de la enfermedad, el virólogo habla sobre la importancia de permanecer en casa ante el más mínimo síntoma de la enfermedad.

Por otro lado, el virólogo alemán también se ha pronunciado sobre las pruebas de antígenos. Después de explicar que ha estado trabajando junto a su equipo en la Charité de Berlín para verificar la fiabilidad de esta prueba, Christian Drosten ha explicado en el podcast que son un componente importante en la lucha contra las pandemias. A pesar de que no son tan sensibles como las PCR, podrían llegar a ser clave de cara al periodo navideño.

Drosten se posiciona sobre las pruebas rápidas

Sin embargo, el virólogo alerta que las pruebas de antígenos no deberían utilizarse en toda la población alemana por varias razones. Entre ellas que podrían dar demasiados resultados falsos positivos, lo que provocaría que muchas personas acabarían aisladas en sus casas por error. También porque la capacidad de producción de esta prueba no sería suficiente para toda la población. No obstante, asegura que su uso selectivo en distintos puntos de acceso podrían ser muy útiles.

¿En qué tipo de escenarios? Según ha explicado Drosten en el podcast, cada vez que quisiéramos visitar una residencia de ancianos para reunirnos con un ser querido. De esta manera, y en apenas cuestión de minutos, podríamos saber si un visitantes es infeccioso o no. Por lo tanto, y a pesar de que no es tan fiable como la PCR, el virólogo asegura que es un gran arma para esta nueva ola de contagios que asola Europa desde hace ya varios meses.