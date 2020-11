Ciudadanos confirma que votará en contra de los Presupuestos de 2021

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha confirmado que su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque no son moderados. "Anunciamos que votaremos que no a los Presupuestos porque no cumplen para que los pueda apoyar un partido de centro, liberal y moderado", ha dicho Inés Arrimadas en rueda de prensa del Congreso.

El proyecto de ley de los Presupuestos del año ha superado este jueves el trámite en comisión gracias a los votos de los mismos partidos que dieron la investidura a Pedro Sánchez. Tras tres días de debate de enmiendas parciales, el texto con decenas de modificaciones cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu, y con el voto en contra de Ciudadanos al dictamen.