Un exministro da la sorpresa en 'Mask Singer': esta es la identidad de la Gamba y el Robot

La cuarta gala de Mask Singer se ha resuelto con el final de su Gamba. Una expulsión que supone, por lo tanto, que tanto los investigadores como la audiencia del programa hayan descubierto la identidad de un personaje que, desde el primer programa, hacía énfasis en su afición por la actualidad y los deportes. Después de interpretar la canción Vente Pa' Ca' de Ricky Martin en la última gala, este personaje ha ofrecido una serie de pistas que han ayudado a Javier Ambrossi a dar con su identidad.

Desde que compra libretas compulsivamente, sobre todo en tiendas de museos, hasta que es un apasionado del firmamento y que hay una estrella muy especial para él. Una serie de pistas clave que han llevado al investigador Javier Ambrossi a dar con el personaje e incluso a jugarse su cabellera sin no acertaba la identidad del mismo. Tanto es así que Arturo Valls se hacía con una maquinilla de afeitar para cortarle la melena en caso de que fallara la identidad del personaje.

Mask Singer revela la identidad de la Gamba

Después de caer en el duelo final contra la Cerdita, los compañeros del jurado comenzaron a hacer sus propias cábalas sobre la identidad del personaje. A pesar de que Javier Ambrossi lo tenía claro, el resto de investigadores no lo tenían tanto. Javier Calvo aseguraba que era Boris Izaguirre, Malú explicaba que era el humorista Edu Soto y José Mota apostaba por el también cómico Josema Yuste. No obstante, no era ninguno de ellos.

Después de varios segundos de tensión, la Gamba se quitaba la máscara y demostraba que era el periodista y ex ministro de Cultura y Deporte Máximo Huerta. Una noticia que sorprendía a los miembros del jurado pero no a Javier Ambrossi, quien lograba mantener su cabellera gracias a su acierto. Tras zafarse del disfraz, y después de reconocer que no sabe cómo ha llegado hasta Mask Singer, el periodista ha asegurado que la vida está para vivirla y que eso le ha ayudado a aventurarse en un programa de estas características.

Nueva máscara invitada: ¿quién es el robot?

La cuarta gala de Mask Singer ha contado con una nueva máscara invitada. Tras presentarse como el Robot frente a la audiencia, la persona que se encuentra detrás del personaje ofrecía una serie de pistas que han llevado a Javier Ambrossi y Malú a dar con su identidad. Desde que le encanta rodearse de estrellas hasta que le fascina compartir tiempo con sus vecinos. También que es fuerte, elástica y que es una fanática del fútbol.

Después de interpretar el clásico Superstar de Jamelia, y antes de que terminara su actuación, Javier Ambrossi y Malú reconocían que lo tenían claro. No así el resto de investigadores, quienes no conseguían dar con su identidad. Mientras que Javier Calvo apostaba por Mónica Cruz, José Mota aseguraba que se trataba de Chenoa. Tras quitarse la máscara, el personaje daba la razón tanto a Malú como a Javier Ambrossi y demostraba que era Cristina Pedroche.