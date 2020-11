"Le robaron casi todo y el resto lo regaló": lo que deja en herencia Diego Armando Maradona

Luis Ventura, periodista argentino muy cercano a la familia de Maradona, ha desvelado que el '10' "se fue a la pobreza" porque "no le quedaba casi nada en su cuenta bancaria". Palabras que han revolucionado a toda Argentina al poco de morir Maradona. La Gazzeta ha publicado las duras declaraciones de Ventura, quien aseguró que todo el dinero que el astro argentino ganó tanto como jugador, entrenador y por imágenes, fue "parcialmente dilapidado por sus manos perforadas y, en gran parte, robado por los que le rodean para poder rodearle y vaciar sus bolsillos".

Declaraciones de las que no se desdijo, sino al contrario, reiteró en ellas, en el programa televisivo ‘Fantino a la tarde’. Sobre el dinero ganado en su etapa en Dubai, el periodista argentino no se cortó y confirmó que "no quedaba rastro de ella, casi todo desapareció". Asimismo, aseguró que en los últimos años Maradona ha vivido "exclusivamente del salario que recibía de Gimnasia La Plata" como entrenador.

Engaños y excesivos regalos

Ventura sacó a la luz que no solo desapareció "la fortuna" de Dubai, sino que el dinero ganado por contratos con el Dinamo Brest del que fue presidente honorario y lo ganado en el Dorados de Sinaloa, equipo al que entrenó antes de hacerlo en el Gimnasia. "Le robaron casi todo, el resto lo dio porque no pudo decirle que no a nadie. Solo pídele y te dio", añadió Ventura justificando que Maradona era generoso cuando se trataba de prestar dinero. Hecho que es también admitido por el delantero Pablo Velázquez: "Maradona fue de una generosidad inconmensurable. Muchas veces, pagó los premios a los jugadores de su propio bolsillo. Entró al vestuario con una bolsa llena de efectivo y compartió el dinero", reconoció el paraguayo en el 'Futgol' de Radio AM 970, a lo que añadió: “Solía usar dos relojes, varios anillos, pulseras y collares. Bastaba decirle lo bonitos que eran para que se los quitara y los donara”.

La pelea por la herencia

¿Qué va a pasar con las posesiones de Maradona? Según informa La Gazzeta, los medios argentinos, consideran que "cuantificar y catalogar el patrimonio de Maradona es un ejercicio bastante complicado". Ya que no solo habrá que tener en cuenta su cuenta del banco, sino también todos sus inmuebles. Como se asegura en el medio italiano: "A estos también deben agregarse seis coches de lujo, incluidos BMW, Audi y Rolls Royce", así como "los ingresos de los numerosos contratos de patrocinio con los que pudo contar y algunas importantes inversiones en el exterior, desde Cuba hasta Italia". Tal como cree el periodista Luis Ventura, una disputa legal por el reparto de los bienes que han quedado de Maradona está por llegar en un futuro próximo.