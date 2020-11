Lydia Bosch anuncia que padece cáncer de piel: "He comprado todas las papeletas para tenerlo"

La actriz Lydia Bosch ha dado a conocer, en el día de su 57 cumpleaños, que padece cáncer de piel. Todo ello a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que ha explicado que le han diagnosticado un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Después de someterse a una biopsia en una lesión de la piel en su barbilla que nunca dejaba de curar, los médicos le han diagnosticado una enfermedad contra la que ya ha comenzado a luchar.

Tras dar a conocer que padece un tipo de cáncer de piel, la actriz ha reconocido que no es tan peligroso como el melanoma puesto que no afecta a ningún órgano vital. Según explica en su cuenta de Instagram, la enfermedad que padece se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente. Es decir, debe ser tratado cuanto antes para evitar que se extienda por otras partes del cuerpo.

"He comprado todas las papeletas para tenerlo"

Por esa misma razón, y para poder hacer frente a la enfermedad, ha reconocido que va a empezar a cuidarse en serio. De hecho, y para que sus seguidores y seguidoras puedan seguir su evolución, la actriz ha asegurado que irá compartiendo cada uno de los avances y descubrimientos que vaya haciendo durante las próximas semanas. En esta primera publicación, la artista ha aprovechado para explicar que el principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol.

También para pedirle a sus seguidores y seguidoras que tomen conciencia y que se hagan revisiones de la piel anualmente para evitar males mayores. También que se pongan protección solar a diario, algo que ella reconoce no haber hecho durante su juventud: "Yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme y el efecto del sol en mi piel me ha provocado esto".

La comunidad de Instagram se vuelca con Lydia Bosch: "Eres una valiente"

A pesar de tener que hacer frente a una enfermedad que puede asustar mucho, tal y como explica en la publicación, la actriz no pierde la sonrisa. Por esa misma razón, ha reconocido que soplará las velas de su tarta de cumpleaños, que pedirá su deseo correspondiente y que se sentará a leer cada uno de los mensajes de sus seguidores y seguidoras: "Gracias, gracias y gracias por vuestro incondicional cariño".

Una comunidad que se ha volcado con la actriz y que le ha mandado un gran número de mensajes de apoyo a través de la cuenta de Instagram. Desde la también actriz Esther Acebo, quien la ha calificado de "valiente" hasta la cómica y presentadora Sara Escudero, quien dice haber aprendido la lección y que le ha mandado su fuerza y cariño en su lucha contra el epitelioma basocelular de tipo expansivo.