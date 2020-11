Una enfermera de Maradona desvela qué ocurrió horas antes de fallecer

Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, cuyo consultorio y cuya casa fueron registrados este domingo en el marco de la investigación de las causas de la muerte del exfutbolista, aseguró que hizo "lo mejor" por el 'Pelusa', que no era el responsable de su salud y que 'el Diez' decidía por sí mismo.

"Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor con Diego, lo mejor que se podía", afirmó el médico en una rueda de prensa tras los registros en su casa en la periferia sur de Buenos Aires y su consultorio en la capital.

Luque, que adelantó que podría presentarse de forma espontánea ante la Justicia para prestar declaración si no es citado antes, aclaró que no era el médico de cabecera del exfutbolista, sino un neurocirujano que era su "amigo".

Las causas del accidente

Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Madrid, que medicaba al astro argentino, aseguró en la televisión argentina TN Todo Noticias que unos días antes de morir, Maradona "se cayó y se pegó en la cabeza".

"No fue mayor el golpe, pero se dio en el lado derecho, el contrario al de la operación. Enseguida fue levantado. Nadie llamó a una clínica, quizá por decisión de Maradona. Pero él no estaba en disposición de decidir eso. Se pasaba los días encerrado en su habitación, sin ni siquiera ver la televisión", lamentó el abogado de la enfermera.

"Nadie anotó cómo estaba el corazón de Maradona"

Según el abogado de su enfermera, "todos sabemos que un paciente coronario no puede pasar de los 80 de frecuencia cardíaca. Diego tenía 109 pulsaciones por minuto. Podía haberse alojado en la clínica más lujosa del mundo y estaba en un lugar inhabilitado. De no haber estado allí, hoy probablemente no estaría muerto", dijo.

Además, el abogado detalló que la medicación se la administraba su psiquiatra, pero no un médico clínico. "Desde el principio comentó que se quedaba encerrado en su habitación. Nunca más salvo el primer día pudo atender personalmente a Maradona, eran los psiquiatras los que le atendían. Maradona a ella no la recibía. Así que mi cliente le daba la medicación a la psiquiatra o a los familiares y ellos se la daban. La enfermera, que era la que debía medicar a Maradona, se quedaba fuera de la habitación", sentenció.