El accidente de Romain Grosjean en el pasado GP de Bahrein de Fórmula 1 ha conmocionado al mundo. Las imágenes de su monoplaza partido en dos y la tremenda llamarada que emergió del coche cuando el piloto aún se encontraba en el interior hicieron temerse lo peor por momentos.

La situación, crítica, pudo resolverse con final feliz y los miembros del coche médico que intervino han dado su visión de estos trágicos segundos en la pista: "Pude verlo casi como en un horno", relató a la Agencia Reuters Ian Roberts, el médico que ayudó a Grosjean a escapar del fuego, horas después de lo sucedido. "El fuego era bastante intenso. Me picaba la cara y, sabiendo de donde estaba saliendo Romain, el tipo hizo un trabajo fantástico para liberarse", destacó, tras ver el estado de emergencia en que se encontraron.

"Lo llevé hasta nuestro coche pero él no podía ver nada. La visera se había derretido y parecía bastante opaca", avanzó Roberts, poniendo en valor las altísimas temperaturas a las que sobrevivió el piloto de Haas.

Pese a su vital reacción, ni Ian Roberts ni su compañero de hazaña, el conductor del coche médico Alan van der Mewe, quieren considerarse "héroes". "Hice lo que era necesario, así que no, no me considero un héroe", manifestó el primero, mientras que Van der Mewe rescató la gran noticia que supuso el desenlace del accidente para la Fórmula 1, del que considera que solo aportó un "granito de arena": "Comprueba que estamos haciendo lo correcto".

Tras ser trasladado al hospital, el propio Romain Grosjean quiso dejar un mensaje tranquilizador dando las gracias al personal que lo atendió y suspirando por la tecnología del HALO que le salvó la vida.