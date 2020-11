El ministro Campo, sobre el Gobierno: "No somos Pimpinela, no es posible hacer un olvídame y pega la vuelta"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ve "lógicas" las tensiones que puedan existir en un gobierno de coalición, si bien ha dicho que lo que le "preocupa" es la "exteriorización" de esas discrepancias, que "quizá son más de una parte que de la otra" del Ejecutivo.

En un encuentro informativo organizado por Europa Press, el ministro de Justicia ha subrayado que el gobierno está unido. "No, no somos Pimpinela, y todos sabemos que no es posible hacer un olvídame y pega la vuelta".

"La aritmética parlamentaria en un parlamento tan fragmentado es muy caprichosa, nos necesitamos los unos a los otros", ha añadido Campo, antes de mostrarse convencido de que esta crisis es una oportunidad para realizar una "mirada nueva sobre la política y los acuerdos".

Respecto a las tensiones internas del Ejecutivo, el titular de Justicia ha opinado que el gobierno de coalición "tiene que encontrar su encaje", pero ha insistido en que la actuación es solo una, a pesar de que en algunos aspectos se difiera