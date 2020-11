Campo sobre la reforma del delito de sedición: "Europa nos ha abierto los ojos"

El Gobierno reformará el delito de sedición, por los que han sido condenados los líderes del procés independentista catalán, porque "chirría". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado este lunes que la reforma de este delito llegará antes de fin de año o ya en 2021 asegurando que "Europa nos ha abierto los ojos".

El ministro ha explicado, en referencia a las diversas negativas de tribunales de países europeos a entregar a los fugados del procés, que "Europa nos ha abierto los ojos y los acontecimeintos que ha vivido nuestro país, la sentencia del procés, teníamos ahí unos articulitos que nunca tocábamos y chirrían, hemos visto unas contestaciones de Europa donde nos han chocado y nos ha hecho reflexionar", ha explicado.

Sobre los plazos para afrontar esta reforma del Código Penal, Campo abre la puerta a que se formalice ya en 2021. "El plano normativo establecía que antes de fin de año pero no me sentiré en absoluto incumplidor si ese plazo no se cumple y dentro de poco se hace, es un compromiso de legislatura y por tanto se abordará", ha dicho. Ha negado también Juan Carlos Campo que conductas como las que han llevado a la cárcel a los líderes del procés vayan a quedar despenalizadas.

Se modificará el delito de sedición y también se reforzará la respuesta penal a los que desobedecen las resoluciones del Tribunal Constitucional, como hicieron los políticos catalanes al impulsar las leyes de desconexión de 2017. "Es una de las cuestiones que está en el proyecto claramente, es una de las carencias que se observa claramente. Le he mos dotado de un contenido muy importante pero no hemos establecido el mecanismo de respuesta a esa desobediencia".

Se ha referido incluso Campo a la proporcionalidad actual de las condenas que acarrera el delito de sedición y el caso de Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión. "Nos mramos en la mejor doctrina europea unánime y no señalan 13 años, para entendernos, estamos habando de condenas muy serias porque son delitos muy graves pero ajustadas a lo acontecido". Sobre si esta reforma servirá para revisar las condenas de los presos del procés, Campo se ha limitado a expliucar que el Supremo "tendría que entrar a valorar si es o no revisable la sentencia, es el juego normal de cualquier modificación legislativa que incide sobre una conducta ya sancionada".

El Rey emérito

El ministro ha hecho estas declaraciones en un anuncio informativo organizado por la agencia EuropaPress, refiriéndose también a otros asuntos como la situación procesal de Juan Carlos I, que tiene en la actualidad tres causas abiertas por la Fiscalía en torno a su patrimonio. "Tengo claro que el día que se le llame no tardará ni un minuto en venir", ha asegurado, negando tajantemente que esté fugado.

"Es una persona sobre la que no pesa ningun procedimiento ni ninguna medida cautelar sobre él y por tanto goza de toda su libertades, entre ella la de poder desplazarse", ha dicho, zanjando que "tengo claro que si se le abriera un procedimiento o fuera llamado, vendría". La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene tres causas abiertas contra el monarca, que está en los Emiratos Árabes desde este mes de agosto.

El gobierno "Pimpinela"

Tanto en su discurso inicial como también a preguntas de los organizadores, el ministro se ha referido al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos negando divisiones o peleas en el seno del ejecutivo. "No, no somos Pimpinela, algunos pueden pensarlo pero no. Este Gobierno está unido. Todos sabemos que no podemos hacer un 'olvídame y pega la vuelta', la aritmética parlamentaria en un parlamento tan fragmentado es muy caprichosa, nos necesitamos unos a otros", ha dicho en alusión a la canción del grupo argentino de los años ochenta.

Sobre las negociaciones con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace más de dos años, Juan Carlos Campo ha reconocido que abordó el tema por teléfono la semana pasada con el consejero madrileño Enrique López aunque sin revelar en qué estado se encuentras las negociaciones.