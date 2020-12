Pelos de punta en Twitter por el consejo de Carolina Herrera a mujeres de más de 40

La diseñadora Carolina Herrera ha provocado bastante revuelo en las redes sociales por unas declaraciones sobre estilismo hechas en el diario británico Daily Mail. La diseñadora de moda, de origen venezolano y 81 años, no se ha cortado un pelo y ha lanzado varios consejos para mujeres a partir de los 40 que no han sido muy bien recibidos, por lo que se lee en varios tuits de personas nada de acuerdo con sus apreciaciones. Entre las recomendaciones que da a las mujeres que ya han superado los 40 años está que se olviden de las minifaldas, de los bikinis, de los vaqueros y del pelo corto.

Carolina Herrera, sin pelos en la lengua e infiel a la elegancia que caracteriza a sus diseños, asegura en la entrevista que bikinis y minifaldas “son para jovencitas, al igual que “para gente joven” son los jeans. Sobre los peinados también ofrece su filosofía: solo las “mujeres sin clase” llevan pelo largo después de los 40.

Carolina, amiga, sólo las mujeres sin clase les dicen a otras mujeres como hostias han de llevar el pelo. pic.twitter.com/VU4rHPaR0J — Leona (@MamaLeona77) November 29, 2020

Esta afirmación que destierra las melenas para las mujeres de más de 40 ha sentado especialmente mal a tuiteras como @MamaLeona77, que responde a la diseñadora contundente: “Carolina, amiga, solo las mujeres sin clase les dicen a otras mujeres como hostias han de llevar el pelo”. Otras tuiteras rechazan el consejo de la venezolana y se niegan a llevar “ni con 90 años” el “pelo cazo corto típico de señora”. Otros recuerdan a Carolina Herrera que su hija, Carolina Adriana, que tiene 51 años, lleva el pelo largo, y los más cachondos se atreven a comparar el peinado de la diseñadora con el de Lina Morgan.

Carolina Herrera 52 años, JLo 80 años.

*na más que agregar

😂😂😂 pic.twitter.com/LrIrvgswMy — MangoLimonySal🦋 (@Iguanamagenta) November 30, 2020

Twitter se ha llenado además de fotos de mujeres de más de 40 años con melena, como Jennifer López, Ángela Molina (que este año recibirá el Goya de Honor a su trayectoria), Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Monica Bellucci… y por supuesto, decenas de mujeres no famosas que han rebatido la idea de Carolina Herrera con sus propias fotografías luciendo pelo por debajo de los hombros. "Lo que no está nada de moda son esas mujeres que atacan a otras mujeres por su aspecto", "Carolina, repita conmigo 212 veces, cada una lleva el pelo como quiere", "si no tienes buen pelo para llevarlo largo se dice y no pasa nada le responden.

La diseñadora Carolina Herrera, que el próximo mes de enero cumplirá los 82 años, está considerada la diseñadora de moda más influyente de Hispanoamérica, con un patrimonio valorado en un billón de dólares. Recibió en 2005 la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Se despidió de las pasarelas tras presentar su última colección otoño 2018 en la Semana de la Moda de Nueva York En los años 80 vistió con sus diseños a varias reinas, princesas, duquesas, condesas, primeras damas… pero no ha convencido con sus consejos a mujeres de hoy en día.