Si usas uno de estos geles hidroalcohólicos, deja de hacerlo: han sido retirados por su baja protección

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido, a través de un comunicado publicado en su página web, sobre la retirada de dos geles hidroalcohólicos producidos en España por contener niveles bajos de Etanol y proporcionar una menor protección frente a la COVID-19 que el resto. Dos productos, que han sido incluidos en el Sistema de Alerta Rápida Europeo (Rapex) recientemente, que han comenzado a ser retirados del mercado para evitar que se sigan vendiendo.

Según recoge el Rapex en su página web, tanto un gel como el otro han presentado una menor concentración de alcohol del declarado. Pero no solo eso. Según explica el organismo europeo también se han descubierto una serie de defectos en el etiquetado que impiden su venta al público. Por esa misma razón, y para evitar que la sociedad siga utilizando un gel hidroalcohólico que no es todo lo eficaz que debería, ha ordenado que se deje de vender de inmediato.

Estos son los geles hidroalcohólicos retirados: consulta el código de barras

El primero de ellos es un producto de la marca PRADY que ha salido a la venta en formato de 250 y 500 mililitros. En el caso del bote de 250 mililitros, la agencia europea indica que se trata del lote F2629 con código de barras 8423564091932. Respecto al envase de 500 mililitros, el lote retirado ha sido el F2604-1 con EAN 8423564092236. Por lo tanto, y si tienes cualquiera de estos dos, desde la OCU te recomiendan que procedas a devolverlo en su punto de venta.

Este es el gel hidroalcohólico que ha sido retirado. / Rapex

Según explica el servicio de alertas, estos lotes contienen una cantidad insuficiente de etanol. Mientras que para conseguir una desinfección eficaz se requiere un porcentaje de alcohol superior al 60%, este producto tan solo ha alcanzado un 56,6% y no sería efectivo para hacer frente a la COVID-19. Pero no solo eso. El organismo europeo también ha denunciado que la presencia de alcoholes en el bote no va acompañada de los correspondientes pictogramas de peligro y advertencias en la etiqueta del producto. Por todo ello, y para evitar problemas derivados con estos productos, el Rapex ha decidido retirarlos del mercado cuanto antes.

No son lo suficientemente eficaces a la hora de desinfectar

La segunda alerta hace referencia a un bote de gel hidroalcohólico de la marca Verita Farma que ha sido vendido en un envase de 100 mililitros. Concretamente el lote 4130 con código de barras 8429014012502. Después de analizar el producto, el organismo europeo ha revelado que apenas contiene un 28,4% de etanol, muy por debajo de lo recomendado. Por todo ello, y dado que no alcanza el 60% estimado para una correcta desinfección, no resulta eficaz frente a bacterias o virus.

Este es el segundo gel afectado. / Rapex

Además, y al igual que sucede en el caso anterior, este producto que ha sido vendido a través de Amazon no cuenta con los pictogramas y advertencias sobre la presencia de alcohol en el etiquetado. Por lo tanto, y si tienes uno de estos geles, devuélvelos cuanto antes en su punto de venta original para evitar cualquier problema.