"Estoy fichado": Pablo Alborán revela por qué ha sido detenido recientemente por la policía de Miami

El cantante Pablo Alborán, uno de los miembros del selecto Club Platino de El Hormiguero, ha vuelto este lunes al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo disco Vértigo. Aprovechando su visita, que se produce apenas dos meses después de la anterior, el presentador le ha preguntado al cantante sobre el nuevo proyecto que saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre y sobre algunas de sus últimas anécdotas. Entre ellas, la vez que fue fichado y detenido por la policía de Miami: "Pablo Alborán no es tan bueno, algo habrá hecho".

Entre risas, el cantante ha confirmado que no se trataba de una broma y que realmente ha sido fichado por la policía de Miami: "Hace unas semanas fui a México a pasar la cuarentena para poder hacer un programa de televisión en Estados Unidos. Cuando llegué al aeropuerto de Miami después de estar dos semanas encerrado en una habitación de hotel haciendo la cuarentena, me dicen que me detienen, que no me dejan entrar".

Pablo Alborán explica el motivo por el que fue detenido en Miami

Después de que la policía le anunciara que iba a ser detenido, el cantante comenzó a explicarles que llevaba dos semanas confinado en México para poder acceder al país y que se había hecho la PCR para poder acceder al país. Sin embargo, y a pesar de las explicaciones del artista, acabó detenido y retenido en un "cuartillo muy famoso" al que llegan todas aquellas personas que han mostrado algún tipo de irregularidad en el pasaporte.

Tras hablar con la policía del aeropuerto, el cantante descubrió que habían falsificado dos permisos de conducir con su cara en Estados Unidos. A pesar de que su nombre no coincidía con el que aparecía en el pasaporte, el escáner visual del aeropuerto constataba que la persona que se había puesto frente a él había sido detenido recientemente. Aunque Pablo Alborán trató de explicarle que se trataba de un error, el policía no le permitió abandonar la sala.

"No te conocieron porque no cantas reguetón"

Entre otras cosas, Alborán trató de explicarle al agente que era cantante y que viajaba a Miami para participar en un programa de televisión. Sin embargo, la policía no daba su brazo a torcer puesto que su imagen coincide con la de una persona que había sido detenida recientemente. Esto llevó a Pablo Motos a seguir con la broma y a explicarle que no le permitieron salir porque no sabían de quién se trataba: "No te reconocieron porque no cantas reguetón".

Finalmente, y después de ponerse en contacto con su mánager y sus abogados, el cantante pudo salir de aquella sala para participar en el programa de televisión. Varios días más tarde, cuando llegó el momento para volver a España, el agente le felicitó por la actuación.