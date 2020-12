Sanidad y las comunidades autónomas aprueban las restricciones para Navidad

Hoy se celebra la reunión del Consejo Interterritorial de Salud donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a abordar las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo en forma de consejos para afrontar la próxima Navidad con seguridad. Es el plan de Navidad frente a la COVID-19, un plan del que toda la ciudanía está muy pendiente por lo que significan esas fechas. El Gobierno recuerda que estas recomendaciones llegan en un año que ha sido "duro para todo" en el que "la prudencia y el sentido común" deben imperar sea cual sea el escenario que se plantee. El Ejecutivo está convencido de que "el mundo", de la mano de "la ciencia", va a "derrotar" al virus, como ya se ha hecho en el pasado, aunque hay que seguir trabajando en las vacunas y en los comportamientos prudentes, de distancia y protección por parte de la ciudadanía.

Antes de esa importante reunión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, adelantó este martes que las medidas que van a aprobar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) harán que las celebraciones vayan a ser "diferentes" a las de años anteriores. Sin entrar a detallar ninguna medida en concreto, el ministro ha asegurado que estas irán encaminadas a aspectos relacionados con la movilidad, las relaciones sociales y las actividades de diversa índole que se llevan a cabo en estas fechas. Uno de los temores de las autoridades es que una apertura sin control en Navidad lleve a una tercera ola de coronavirus: "Diciembre es un mes en el que se ve incrementada la movilidad y los contactos sociales, los dos vectores principales de transmisión del virus", advertía el ministro de Sanidad.

Con esta premisa, se espera que de la reunión de esta tarde salgan las respuestas a varias preguntas que se hacen las familias de cara a Navidad. En todo caso, aunque se espera que salgan recomendaciones consensuadas de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la última palabra la tendrá cada comunidad autónoma. La rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, tras la reunión por videoconferencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será a las 18:30 horas.

¿Se podrá viajar en Navidad?

Sanidad no propone a día de hoy limitaciones a la movilidad entre territorios, por lo que sí se podrá viajar a otras provincias o regiones para Navidad si esos destinos no establecen cierres perimetrales. Lo que se recomienda desde Sanidad es que se eviten, como norma general, "aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios". Los viajes en Navidad dependerán de si las comunidades autónomas cierran sus territorios, ya sea regional o provincialmente. En este sentido, la región más restrictiva a día de hoy es Cataluña, que no levantará su confinamiento perimetral hasta el 21 de diciembre; Navarra lo ha establecido hasta el 18 de diciembre. Las demás, a día de hoy, permitirán en libre movimiento después del puente del 7 y 8 de diciembre.



¿Cuántas personas podremos juntarnos para comer o cenar en casa?

En el borrador para la celebración de las fiestas navideñas se proponía limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad, aunque el Ministerio de Sanidad no descarta aumentar de seis a diez ese número máximo de personas que podrían reunirse, tal y como le han pedido algunas comunidades autónomas (es el caso de Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana). En Galicia, Alberto Núñez Feijóo abrió otro debate: en lugar de hablar de número máximo de personas prefiere que se hable de unidades familiares. Otra de las propuestas del gallego es que los niños de menos de 10 años no cuenten como adultos en esas reuniones: "Son personas de riesgo de infección mínimo y no deben de ser como un adulto".

Hay quien va más allá aún, como la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que ve "razonable" que las reuniones familiares en el día de Navidad pudieran ser de hasta 15 personas: "Creo que hay que ser prudentes, pero podría haber dos núcleos de convivientes juntos y se podría llegar hasta 15 personas en el día de Navidad. Sería razonable", ha dicho en una entrevista con TVE.

¿Habrá cotillones?

La lógica indica que la Nochevieja de 2020 será una noche sin fiestas para despedir el año. A la espera de que se conozca el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, el borrador de Sanidad recomienda un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja.

¿Los mayores podrán salir de las residencias?

Muchas familias se preguntan si es conveniente que los mayores salgan de la residencia y pasen las vacaciones de Navidad en casa. Los profesionales están divididos. Algunos aseguran, que tomando las medidas adecuadas, el beneficio es grandísimo. Otros creen que con esta situación excepcional no debemos arriesgarnos. En lo que sí coinciden todos es en que el contacto con la familia es vital.

¿Habrá Cabalgatas de Reyes?

Las cabalgatas de la tarde del 5 de enero es otra de las citas tradicionales de la Navidad. La recomendación de Sanidad es no celebrarla, aunque sí estarán permitidas cabalgatas alternativas que garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención. En todo caso ya se han suspendido algunas cabalgatas tan importantes como la de Sevilla.