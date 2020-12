Masterchef da a conocer a sus finalistas en una gala marcada por el ataque de ansiedad de Ainhoa Arteta

La Terremoto de Alcorcón se ha quedado a las puertas de la gran final de Masterchef Celebrity ante la imposibilidad de convencer al jurado en una de las pruebas más duras del programa. Un examen final, al que se presentó junto a otros concursantes como Josie, Flo y Nicolás Coronado, en el que tuvieron que cocinar con productos tan exóticos como la raíz de loto o el solomillo de cocodrilo. Pero no solo eso. También tuvieron que utilizar técnicas y utensilios poco habituales como el soplete o la esferificación para tratar de convencer al jurado.

Mientras que Flo apostaba por un risotto, Josie se decantaba por un solomillo de cocodrilo con edamame y lágrimas de flor de loto. Por otro lado, Nicolás Coronado trataba de convencer con su "cocodrilo de mar" y La Terremoto de Alcorcón hacía lo propio con una mezcla entre la galera y la serpiente que se llevaba la crítica del jurado. Mientras que Pepe Rodríguez aseguraba que no se podía comer, Jordi Cruz explicaba que era un auténtico desastre. Por todo ello, el jurado decidía eliminar a la artista que, a pesar de quedarse a las puertas de la final, se lo tomó bien: "No sé ni cómo he llegado hasta aquí".

Los finalistas de Masterchef Celebrity

De esta manera, Masterchef Celebrity ya tiene a los cinco finalistas que lucharán por la victoria final la próxima semana: Josie, Flo, Nicolás Coronado, Raquel Meroño y Ainhoa Arteta. Mientras que los tres primeros se clasificaban en la prueba final, Raquel Moroño y Ainhoa Arteta hacían lo propio en una prueba de exteriores realizada en la localidad salmantina de La Alberca tras liderar con éxito a sus respectivos equipos.

Una prueba marcada, entre otras cosas, por un ataque de ansiedad de la soprano vasca, quien no pudo contener las lágrimas ante la presión del jurado: "La gente se piensa que soy muy fuerte y que me puede decir lo que le dé la gana". Mientras que la Terremoto de Alcorcón y Josie trataron de tranquilizarla, Arteta aseguraba que estaba completamente perdida: "La gente se cree que soy Superwoman, pero tengo bastante más sensibilidad de lo que la gente se piensa. Me han llamado de todo menos bonita. Estoy perdida".

Ainhoa Arteta se recompone de un ataque de ansiedad y pasa a la final

A pesar de ello, la artista consiguió recomponerse y conseguir el pase directo a la final. También Raquel Meroño, quien acabó convirtiéndose en la capitana de su equipo ante la imposibilidad de Florentino Fernández de liderar a sus compañeros. Su trabajo durante esta prueba, y su liderazgo ante la falta de un referente, le otorgaban el segundo pase a una final que se celebrará la semana que viene.

No corrieron la misma suerte Nicolás Coronado, La Terremoto de Alcorcón, Flo y Josie, quienes se llevaron los mandiles negros y se enfrentaron en una prueba final en la que avanzaron todos menos la artista. Por lo tanto, Josie, Flo, Nicolás Coronado, Raquel Meroño y Ainhoa Arteta se enfrentarán en una de las finales más apretadas de las últimas ediciones. ¿Quién se llevará la victoria final?