Koeman, sobre Messi y Neymar: "Si los mejores jugadores acaban en un mismo equipo, mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, fue contundente al hablar sobre la posibilidad de que Neymar y Messi vuelvan a compartir equipo. El técnico dijo que "siempre hay que intentar tener los mejores jugadores" y si "todos acaban en un mismo equipo, mejor".

"Como club, siempre hay que intentar tener los mejores jugadores aquí. No me gusta hablar de casos individuales, pero como entrenador culé quieres tener los mejores jugadores del mundo. Si acaban todos en un mismo equipo, mejor todavía", comenzó a explicar.

El exjugador culé Neymar, actualmente en las filas del PSG, dijo que "lo que más quiere es volver a jugar a Messi" y que "seguro que el próximo año" lo conseguirán.

"Leo tiene una temporada más en el Barça y él tiene que decidir dónde está su futuro"

"Respeto cualquier opinión, pero no creo que no hace falta. Leo tiene una temporada más en el Barça y él tiene que decidir dónde está su futuro. Él lo tiene que decidir. No me gustan los comentarios al respecto", añadió durante la previa del partido contra el Cádiz.

Respecto a la pérdida de puntos en anteriores partidos, el entrenador dijo qeu "es una temporada larga". "No nos podemos permitir perder más puntos porque nuestra situación se complica. Hay que ganar todos los partidos hasta final de año. Siempre pienso en el lado positivo, de ganar los partidos en vez de perder puntos", explicó.

Respecto a las declaraciones de Tusquets, en las que afirmó que "hubiese convenido vender a Messi por el ahorro de salarios", Koeman dijo que: "lo único que diré es que hemos llegado a un acuerdo y no sé más de las cifras que hay ni qué problemas hay".

"Mi problema es preparar al equipo, ganar y jugar bien. No estoy muy preocupado. Sabemos que es una situación complicada pero para todos los clubes. El fútbol tiene que ser con pública.

"¿Griezmann? Todo el mundo tiene momentos difíciles, pero lo está trabajando"

Sobre la situación de Griezmann, que marcó uno de los tantos durante el último encuentro liguero ante Osasuna, el técnico dijo que "es un jugador increíble que puede jugar en todas partes". "Puede jugar con un nueve, por fuera, por dentro... No ha habido un cambio solo por añadir un nueve, también por su confianza. Todo el mundo tiene momentos difíciles, pero lo está trabajando", explicó.

Sobre la posible llegada del central Eric García, actualmente jugador del Manchester City de Guardiola, el entrenador dijo que "es demasiado pronto para hablar de fichajes". "Hay que esperar a enero y analizar la situación de nuestra plantilla. Viene un presidente nuevo y hay que hablar cómo veremos el parte de fichajes. Dependerá del dinero del club", añadió.