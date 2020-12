Marc Márquez reconoce su "precipitada" vuelta a la competición

El piloto español de MotoGP, Marc Márquez, acaba de ser operado por su lesión en el húmero derecho por tercera vez. En una entrevista ofrecida a DAZN días antes de la intervención médica comentó que estaba "esperando a que el hueso se consolide" es decir, "en lo que se llama un retardo de consolidación. En la segunda operación tuvieron que poner injerto de hueso y fue ahí donde existe el riesgo de que no lo acepte o lo acepte poco a poco. Y eso es lo que está retardándolo todo".

📍 EXCLUSIVA MUNDIAL @marcmarquez93 rompió su silencio y nos habló de TODO. ¡Análisis de la temporada, su lesión y sus sensaciones en el año más complicado!



SOLO en #DAZN https://t.co/QhCJgfwvmi pic.twitter.com/27H1Fkd3od — DAZN España (@DAZN_ES) December 4, 2020

El joven catalán reconoce que quizá su decisión de volver a competir "fue precipitada". Recordó en la entrevista cómo fue todo al salir de la primera operación: "Como todo piloto, pregunto cuándo me puedo subir a la moto. Es la primera pregunta que haría cualquier deportista. Y es ahí donde el doctor te tiene que saber frenar o ser realista".

Tras esa operación y su salida del hospital, contó que fue a "Jerez con la tranquilidad de que la placa aguantaba, de que todo estaba bien porque así me lo dijeron. Fui el primero que pregunté, porque soy un valiente, pero no un inconsciente y si me dicen que la placa se puede romper en una frenada, no me subo a una moto a 300" quiso añadir el piloto señalando que los médicos debieron de prevenirle más en aquella ocasión.

El no haberse recuperado bien de aquella intervención le ha costado tener que pasar por nuevas operaciones y su ausencia del Mundial. "Luego se me rompe la placa en casa abriendo una puerta corredera para salir al jardín, pero no se rompe ahí, era por el estrés de Jerez. Fue un error. He aprendido que los pilotos tenemos una virtud que es defecto, no vemos el riesgo, no tenemos miedo y nos lo tienen que hacer ver", confesó Márquez con lástima.

Con ánimo en el futuro y con ganas de seguir estando compitiendo en lo más alto, el joven piloto de Moto GP aseguró en la entrevista a DAZN que no competirá "hasta estar al cien por cien" en 2021: "Espero estar listo cuando empiece la temporada. Hay varias posibilidades, la tercera operación sigue existiendo. Aunque hay muchas más posibilidades de que se acabe consolidando, pero también que tenga que volver a operarme. Pero incluso en ese caso, los tiempos que marcan los médicos indican que se llega al inicio de la temporada. Lo que tengo claro es que hasta que no esté al 100% no voy a volver".

Como no podía ser de otra manera, Márquez habló sobre Joan Mir, el nuevo campeón del mundo de MotoGP y su sucesor en el puesto. "Ha sido el más regular, el campeón del mundo merecido. En este campeonato la regularidad era lo más importante y sin hacer nada del otro mundo se ha llevado el título. Siendo su segundo año de MotoGP tiene mucho valor, superando a los teóricos favoritos", reconoció el piloto catalán.

Sin embargo, no se lo quiere poner fácil de cara a 2021: "El año que viene Mir será el campeón y tiene que defender la corona, independientemente de quién haya pista tienes que luchar por ser el mejor. El año que viene las motos son las mismas, no cambian, eso significa que todo depende de ti y tienes que luchar por el Mundial. Y Mir lo hará porque tiene talento, lo ha demostrado. Pero yo intentaré quitarle ese título, está claro".