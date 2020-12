Adolf Hitler gana unas elecciones en Namibia: "Que tenga ese nombre no significa que vaya a dominar el mundo"

Su mujer le llama Adolf y suele presentarse en público como Adolf Uunona pero su nombre real es Adolf Hitler Uunon y está en todos los documentos oficiales, muy a su pesar: "Es demasiado tarde para eso", explica en una entrevista al diario alemán Bild tras ganar las elecciones del distrito de Ompundja, en la región de Oshana, al norte de Namibia. Deja claro que la coincidencia con el líder nazi no tiene nada que ver con su ideología: "Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora. No significa que me esté esforzando por dominar el mundo", dice sonriendo.

El político explica a la prensa que su padre le puso ese nombre probablemente sin entender "lo que representaba Adolf Hitler". Adolf era un nombre común en Namibia, antigua colonia alemania del África sudoccidental donde todavía muchas calles y hasta medios de comunicación tienen nombres en alemán. "Era un nombre completamente normal para mí cuando era niño. No fue hasta que crecí cuando me di cuenta de que este hombre quería subyugar al mundo entero. No tengo nada que ver con eso", aclara el concejal.

Este Adolf Hitler comenzó su carrera con los excombatientes antiapartheid del Swapo. Su partido no ha tenido mucho éxito en las últimas elecciones locales pero él sí ha sido el gran triunfador de su distrito, donde ha cosechado el 84,88% de los votos.