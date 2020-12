¿Por qué Alemania tiene menos muertes por COVID-19?, un epidemiologo italiano da la respuesta que no da Simón

Alemania ha sido uno de los países europeos que menor impacto ha sufrido en las muertes por COVID-19. Desde el inicio de la pandemia muchos epidemiólogos y expertos sanitarios se han fijado en este país para registrar también una incidencia más baja. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido preguntado en varias ocasiones sobre la razón que existe detrás de esta realidad, aunque no ha tenido respuesta.

El que sí la ha tenido ha sido Carlo La Vecchia, epidemiólogo de la Universidad de Milán, que ha ofrecido una respuesta sin tapujos: “La razón es extraordinariamente simple: Alemania es más rica que los demás países de la UE”. Un hecho que muchos sospechaban pero en el que ahora el epidemiólogo ha puesto el acento, al asegurar que este país tiene un sistema de salud muy diferente y más eficiente que el del resto de sus vecinos, "con consultorios pequeños pero bien equipados en todo el país e incluso en pueblos pequeños”.

Simón apunta a la forma de relacionarnos

En el programa de Cuatro, Planeta Calleja, Fernando Simón fue preguntado por su presentador Jesús Calleja sobre esta misma cuestión: "¿Qué hicieron bien en Alemania para que tuviesen menos casos?”. La respuesta del epidemiólogo no arrojaba mucha luz al asunto, "No lo sabemos" contestaba. Para Simón las diferencias en las medidas restrictivas no eran relevantes, pero sí que lo era la forma de relacionarnos entre los ciudadanos.

"No sabemos qué ha pasado en Alemania. Cuando hablamos con ellos no vemos diferencias significativas en las medidas. La forma de moverse y de relacionarse entre los ciudadanos es diferente a los países del sur" #CallejaSimón https://t.co/mp33UMkiFk pic.twitter.com/SZfsp1Qs0M — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 2, 2020

Sin embargo, en una entrevista a MarketWatch, La Vecchia apuntaba a la crisis económica de 2007 como uno de los principales elementos que tambalearon la Sanidad en países como Reino Unido, Francia, Italia y España, que sufrieron de recortes presupuestarios. De esta forma, ha explicado que la enorme deuda de Italia consume la mayoría de sus recursos, lo que deja muy poco para que los gobiernos financien servicios esenciales. Alemania tiene "la capacidad de duplicar el gasto público de Italia en atención médica y presupuestar más para la atención médica anualmente” ha detallado.

Italia no estaba preparada para afrontar una pandemia

La Vecchia ha añadido que en lo que a Italia se refiere no tenía ningún plan para afrontar una pandemia de las características de la COVID-19. Durante las campañas de la gripe ordinaria asegura que las unidades de cuidados intensivos se llenaban, pero "La reacción siempre fue esperar a que pasara la ola y no hacer nada para mejorar la capacidad del hospital”.

Estas razones han llevado a Italia, y a otros países como España a perder el control sobre la pandemia. "Debemos admitir que Italia no estaba en absoluto preparada para afrontar esta pandemia, mientras que Alemania estaba muy preparada” ha lamentado.