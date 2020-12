El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha sido muy contundente sobre su postura respecto al Brexit. "Todavía estoy esperando la primera mejora tras el Brexit", explicó en rueda de prensa durante la previa del partido ante el Wolverhampton.

"Todavía estoy esperando la primera mejora después del Brexit. Que alguien me explique qué es lo que ha mejorado después del Brexit. Obviamente, no es mi tema para juzgar ni hablar al respecto. Pero, como persona interesada, estoy esperando al primer impacto positivo", explicó el entrenador alemán.

"Quizás no lo he leído porque estoy muy involucrado en el fútbol, pero no recuerdo ninguno", concluyó al respecto Klopp.

"No vamos a dejar de luchar"

El entrenador alemán expresó que "no piensan para" en su lucha porque vuelvan los cinco cambios por partido. "No vamos a parar de luchar por ello, porque es lo correcto. Cuando la gente me dice que no hacemos suficientes cambios, ese es el problema del tercer cambio, porque el tercer cambio o a veces el segundo te lo tienes que guardar por si pasa algo", dijo Klopp.

"No puedes hacer cambios pronto porque igual terminas el partido con nueve o diez jugadores. Los cinco cambios es lo correcto", añadió.