El guardameta del FC Barcelona, Marc André Ter Stegen, respondió a varias preguntas de los aficionados del club azulgrana en un evento organizado por Rakuten, uno de los patrocinadores del equipo. Entre las preguntas que le plantearon al alemán, una de las que obtuvo una respuesta más sorprendente fue aquella en la que se le preguntaba si recordaba a algún delantero que se lo hubiese puesto realmente difícil. A lo que él respondió sin dudar: "Aduriz".

Ter Stegen reconoció que "siempre hay algunos que, ahora sobre todo cuando juegas algunos años ya en LaLiga que te enfrentas a muchos equipos, no solo una vez o dos veces, sino durante muchos años bastantes veces... y bueno ahora los últimos años hay un gran jugador que, lo repito, siempre ha sido muy difícil porque tiene el tacto y el feeling para estar ahí en el área, es Aduriz". Asimismo, aseguró que en el terreno de juego es cierto que "hay otros muy buenos, pero no me pongo casi nunca nervioso delante de un jugador porque estoy tan fijado en hacer las cosas bien que casi no te da tiempo a estar nervioso".

El guardameta azulgrana fue preguntado también por otras cuestiones como por la posición que tiene en el campo. ¿Le gustaría tener otra? El alemán lo tiene claro: "Estoy muy contento de estar en la portería porque todo tiene su razón. A mí me gusta jugar con los pies y estar ahí, pero no lo cambiaría por ser portero. No quiero meterle nada a Busi, pero, defensivamente no, pero ofensivamente sí me gustaría jugar ahí".

Un viaje por los recuerdos de los mejores partidos de Ter Stegen, le permitió repasar cuál ha sido su mejor parada. "No tengo una en especial porque yo disfruto mucho jugando y parando los balones", señaló dubitativo al principio. Sin embargo, añadió que es cierto que "si recordamos el año en que ganamos la Champions y jugamos en Múnich, quizá es esa. No solo por la parada sino por el momento, que no estábamos muy finos y era súper importante que no nos marcasen un gol. Como estaba muy cerca arriesgué un poco, pero eso a veces pasa".