Zidane, tras la victoria ante el Sevilla: "No han sido días fáciles y me alegro por mis jugadores"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue contundente sobre la victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El francés afirmó que "fue un buen partido" tras "unos días difíciles".

"Un buen partido. Hemos sufrido en la segunda parte pero es importante, saber sufrir. Interpretamos muy bien el partido. Me alegro por los chicos, no han sido fáciles estos últimos días y me alegro por ellos", comenzó a explicar. "Han sido complicados los últimos días y es un equipo que tiene carácter, que quiere los retos. Hoy es muy importante el triunfo para lo que viene ahora", añadió.

Respecto a no utilizar los cinco cambios, el entrenador explicó que "el equipo estaba bien y quería seguir así". "El triunfo es importante para el partido que viene, era importante volver a hacer un buen partido. Hoy hay que disfrutar y estar contentos. Son tres puntos. Ahora, a descansar bien y pensar en lo que viene ahora", afirmó.

Respecto a por qué el Madrid solo reacciona cuando tiene "el agua al cuello", el francés dijo que "es un equipo con carácter". "Es verdad que hay momentos que jugando cada tres días, jugando a un nivel alto de vez en cuando nos cuesta. Pero bueno, al final siempre nos va a pasar eso porque no paramos nunca. Lo importante es recuperar y pensar en el próximo partido. No va a parar", explicó.

"Todos los partidos van a ser importantes. Si de vez en cuando tenemos dificultades, lo sabemos y tenemos que arreglar algunas cosas y cuando las arreglamos podemos ser muy competitivos y difíciles de ganar", concluyó.